Le nombre de passagers à l’AIB en hausse de 10,2 % lors des trois premiers trimestres de 2025

Le nombre de passagers à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB) pour les arrivées, transits et départs, s’est élevé à 5,41 millions de voyageurs lors des neuf premiers mois de 2025, selon les données de l’AIB, compilées par le bulletin hebdomadaire Lebanon This Week de Byblos Bank. Ce niveau est en hausse de 10,2 % par rapport à cette même période de 2024 (4,88 millions de passagers), mais reste toutefois inférieur de 6,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023 (5,78 millions de passagers). Parmi eux, 2,77 millions de passagers sont arrivés au Liban lors des trois premiers trimestres de l’année, alors que 2,64 millions étaient au départ.

En ce qui concerne le seul mois de septembre 2025, ce sont 681 693 voyaeurs qui sont passés par l’AIB, soit une hausse de 40,4 % par rapport au même mois de 2024 (485 699 passagers) : 296 894 passagers à l’arrivée (+41,3 % en glissement annuel) et 384 641 au départ (+39,7 %).

L’amélioration enregistrée durant le mois de septembre confirme la reprise de l’activité touristique lors de l’été 2025, à la suite du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël entré en vigueur le 27 novembre 2024, alors que la saison estivale de l’année passée avait été plombée par l’intensification des frappes courant été 2024. Les chiffres de l’AIB montrent ainsi que l’aéroport a accueilli 2,4 millions de passagers lors du troisième trimestre 2025, contre 1,9 million lors de cette même période en 2024 (-26,2 %).

En ce qui concerne l’activité aérienne, l’aéroport a enregistré un total de 41 800 décollages et atterrissages lors des neuf premiers mois de l’année, soit une hausse de 5,2 % par rapport aux 39 748 vols enregistrés durant la même période en 2024. Parmi eux, 45,6 % ont été assurés par la compagnie nationale Middle East Airlines (MEA), soit 19 071 vols. En ce qui concerne le seul mois de septembre 2025, l’aéroport a enregistré 5 227 décollages et atterrissages, contre 3 959 décollages et atterrissages en septembre 2024 (+32 %).

Lors de la deuxième moitié de 2024, la plupart des compagnies aériennes ont suspendu leurs activités au Liban à cause de la guerre, laissant la MEA opérer seule dans le pays pendant plusieurs mois. Par la suite, plusieurs d’entre elles sont restées prudentes face à la situation sécuritaire volatile – même après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre 2024. Ces compagnies ont, depuis, progressivement repris leurs vols à destination et en provenance de Beyrouth.