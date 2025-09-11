Menu
Économie - Tourisme

Au Liban, l’été « exceptionnel » attendu en 2025 ne sera finalement qu’« acceptable »

Alors que les acteurs du secteur s’attendaient à une saison touristique excellente cet été, le bilan final est maigre sur fond de frappes israéliennes et de guerre régionale. 

Par Fouad GEMAYEL, le 11 septembre 2025 à 16h10

Au Liban, l’été « exceptionnel » attendu en 2025 ne sera finalement qu’« acceptable »

Des voyageurs à l'intérieur de l'aéroport international de Beyrouth. Photo d'illustration Mohammad Yassine/L'OLJ

« Les voyants sont au vert mais, … ». Les acteurs du secteur touristique restent sur leur faim après une saison estivale qui s’annonçait prometteuse, mais qui s’est finalement avérée en-deçà de leurs attentes. Après un été 2024 gâché par l’intensification des frappes israéliennes sur le Liban - notamment sur la banlieue sud de Beyrouth -, les professionnels espéraient que la saison 2025 leur serait plus propice, au regard du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël fin novembre 2024.  Lire aussi Saison estivale : le secteur de l’hospitalité libanaise s’accroche En mai dernier, ceux-ci tablaient ainsi sur une saison touristique « excellente », s’attendant au retour des vacanciers venus du Golfe, après des années d’absence. Mi-mai, le président de l’Association des agents de voyages et de tourisme au Liban (ATTAL), Jean Abboud,...
