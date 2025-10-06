Désarmement : le gouvernement ne peut pas agir sans le Hezbollah, selon Hassan Fadlallah

À moins d'un an des législatives et en amont d'une réunion du Conseil des ministres consacrée au désarmement des milices, plusieurs élus du Hezbollah sont montés au créneau lundi pour afficher les certitudes de la formation politique et de la résistance qu’ils affirment incarner face à Israël. Des déclarations qui suivent le ton et reprennent les messages donnés ce week-end par le secrétaire général du parti, Naïm Kassem, qui a estimé que sa formation fait « désormais partie intégrante de la structure de l’État » et qu’elle « contribue à sa construction et à sa renaissance », reprochant à Washington de chercher à « attiser un conflit » entre le parti pro-iranien et l’armée libanaise.

S'exprimant depuis Kounine, au Liban-Sud, lors d'une commémoration en l'honneur des habitants des localités tués pendant la guerre contre Israël, le député Hassan Fadlallah a considéré que « la majorité au sein du gouvernement actuel ne peut pas agir unilatéralement (sur le dossier du désarmement), car il existe des forces au sein du gouvernement dont l’avis est contraignant puisqu’elles représentent une large part du peuple libanais », selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Lors des précédentes réunions du Conseil des ministres consacrées au dossier du désarmement, les ministres du tandem Hezbollah-Amal avaient systématiquement quitté la séance. La réunion de lundi doit être consacrée au premier rapport mensuel de l’armée libanaise sur le processus engagé lors des séances précédentes de l’exécutif, entre début août et début septembre.

« Au lieu de discuter du monopole des armes, le gouvernement aurait dû mettre comme première, deuxième et troisième priorité la confrontation aux attaques israéliennes, la protection des civils et l’équipement de l’armée pour faire face à l’agression israélienne. La résistance n’est pas concernée par le monopole des armes », a-t-il encore lancé.

Législatives en vue

Hussein Nemr, un responsable du Hezbollah dans la région de la Békaa, a de son côté déclaré lundi que la « communauté de la résistance » enregistrera un taux de participation « jamais vu auparavant » aux élections législatives de 2026, rapporte encore l'Ani. Lors d’une cérémonie commémorative à Hermel, il a affirmé que « la communauté de la résistance, consciente, instruite, fidèle et idéologiquement engagée, comprend parfaitement ce qui se passe autour d’elle, connaît les dangers et enregistrera une large participation populaire lors des prochaines élections législatives, avec un taux de participation jamais atteint auparavant. »

Discours similaire du côté de Hanouiyé, au Liban-Sud, où le député du Hezbollah Hussein Jichi a affirmé que « la résistance demeure forte, stable, enracinée dans les esprits ». Il a ajouté que « tant qu’il y aura occupation et menace de la part des sionistes, il y aura une résistance, jusqu’à ce que l’État assume la responsabilité de protéger le pays et les citoyens et soit à la hauteur de celle-ci ».

Le Hezbollah a été significativement affaibli par le conflit avec Israël qui a duré d’octobre 2023 à novembre 2024, tuant de nombreux dirigeants et combattants du groupe. Malgré les pertes subies durant la guerre, le parti a tout de même réussi à remporter un grand nombre de municipalités dans ses zones d’influence lors des élections municipales tenues en mai de cette année.

Le débat sur la loi électorale, notamment sur le droit de vote des Libanais de l’étranger, continue de diviser les acteurs politiques et nourrit les craintes d’un éventuel report du scrutin. Le camp opposé au Hezbollah pousse à modifier la loi de 2017 pour permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés. En revanche, l’alliance Hezbollah-Amal et le Courant patriotique libre (CPL) souhaitent maintenir l’article 112 tel quel, limitant la représentation de la diaspora à six députés seulement.

Lettre de Kabalan

Enfin, le gouvernement et le parti chiite ont connu un nouvel épisode de tension avec l’illumination du rocher de la Grotte aux pigeons à Raouché, effectuée sans autorisation malgré les avertissements du Premier ministre, un dossier qui est au menu du Conseil des ministres de lundi après-midi, aux côtés de celui du désarmement.

Malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024, Israël continue de mener des frappes aériennes quasi quotidiennes, principalement dans le Sud-Liban, et occupe six zones dans cette même région.

Le mufti ja'farite Ahmad Kabalan, proche du Hezbollah, a pour sa part adressé une lettre ouverte au Premier ministre Nawaf Salam, dans laquelle il l’appelle à éviter de faire éclater les tensions en amont du Conseil des ministres.

« Le pays est une responsabilité historique, marquée par le sang versé et les efforts fondateurs et souverains, et il n’a pas besoin de nouvelles crises. La vengeance est contraire à la paternité nationale, le moment est à la rencontre et non à la division. La dignité de la nation est protégée par le sang et les efforts des pères de la souveraineté nationale depuis la fondation du pays, jusqu’aux sacrifices de la dernière guerre qui ont transformé le Liban en un symbole de résistance légendaire », a-t-il écrit.

Le mufti a mis sur un pied d’égalité l’ex-secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, « assassiné » par une frappe israélienne massive le 27 septembre dernier, et l’ancien Premier ministre sunnite Rafic Hariri, tué dans un attentat à la camionnette piégée le 14 février 2005, estimant que les deux hommes « représentent le pilier de la souveraineté et de la fierté nationale pour toute la région ».