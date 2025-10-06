Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

L’appel au dialogue du Hezbollah, énième fuite en avant ou volonté de changement ?

Entre ouverture et fermeté, le parti chiite semble jouer sur les contradictions... histoire de satisfaire ses différents interlocuteurs.

Par Jeanine JALKH, le 06 octobre 2025 à 00h00

L’appel au dialogue du Hezbollah, énième fuite en avant ou volonté de changement ?

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, lors d'une interview sur la chaîne NBC alors qu'il était encore numéro 2 du parti. Photo d'archives NBC

Après avoir tendu la main à l’Arabie saoudite, Naïm Kassem est revenu à la charge. « Unissons-nous », « construisons ensemble notre pays », sinon « le bateau va couler avec tous les passagers à bord », a lancé le chef du Hezbollah le 27 septembre, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de ses prédécesseurs, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Dans le même discours, il s’est toutefois montré catégorique dans son refus de remettre les armes. Samedi, Naïm Kassem a estimé que sa formation fait « désormais partie intégrante de la structure de l’État » et qu’elle « contribue à sa construction et à sa renaissance ». Il a appelé le gouvernement à « s’atteler aux questions centrales, au premier rang desquelles la restauration de sa souveraineté ». Entre l’appel au dialogue et la fermeté, quel Hezbollah faut-il croire ?Des discours...
Après avoir tendu la main à l’Arabie saoudite, Naïm Kassem est revenu à la charge. « Unissons-nous », « construisons ensemble notre pays », sinon « le bateau va couler avec tous les passagers à bord », a lancé le chef du Hezbollah le 27 septembre, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de ses prédécesseurs, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Dans le même discours, il s’est toutefois montré catégorique dans son refus de remettre les armes. Samedi, Naïm Kassem a estimé que sa formation fait « désormais partie intégrante de la structure de l’État » et qu’elle « contribue à sa construction et à sa renaissance ». Il a appelé le gouvernement à « s’atteler aux questions centrales, au premier rang desquelles la restauration de sa souveraineté ». Entre l’appel au dialogue et la...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut