L’appel au dialogue du Hezbollah, énième fuite en avant ou volonté de changement ?

Après avoir tendu la main à l’Arabie saoudite, Naïm Kassem est revenu à la charge. « Unissons-nous », « construisons ensemble notre pays », sinon « le bateau va couler avec tous les passagers à bord », a lancé le chef du Hezbollah le 27 septembre, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat de ses prédécesseurs, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Dans le même discours, il s’est toutefois montré catégorique dans son refus de remettre les armes. Samedi, Naïm Kassem a estimé que sa formation fait « désormais partie intégrante de la structure de l’État » et qu’elle « contribue à sa construction et à sa renaissance ». Il a appelé le gouvernement à « s’atteler aux questions centrales, au premier rang desquelles la restauration de sa souveraineté ». Entre l’appel au dialogue et la...

