Le Hezbollah affiche son soutien à la position du Hamas sur le plan Trump

Le Hezbollah a affiché dimanche son soutien à la position du Hamas concernant le plan du président de Donald Trump, annoncé le 29 septembre, pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Dans un communiqué, le parti-milice « a exprimé (son) soutien et (son) approbation de la position adoptée par le Hamas, en consultation et en coordination avec les autres factions de la résistance palestinienne, concernant le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza » « Dans la mesure où cette position découle d’une grande préoccupation pour mettre un terme à l’agression israélienne brutale contre les habitants de la bande de Gaza, elle affirme aussi l’attachement aux constantes de la cause palestinienne et le refus de renoncer aux droits du peuple palestinien », souligne le texte.

« Consensus national palestinien »

« Le consensus national palestinien, fondé sur les droits nationaux légitimes, constitue le cadre sur lequel doivent s’appuyer les négociations, qui doivent conduire au retrait de l’ennemi de l’ensemble de la bande de Gaza, empêcher le déplacement de sa population et permettre au peuple palestinien de gérer lui-même ses affaires politiques, sécuritaires et sociales, en rejetant toute tutelle extérieure, quelle qu’en soit la forme ou la référence », a-t-il ajouté.

Le Hezbollah a appelé, dans ce cadre, « tous les pays arabes et islamiques à se tenir aux côtés du peuple palestinien, de la position du Hamas et de toutes les forces de la résistance palestinienne, et à les soutenir sur tous les plans pour mettre fin à l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, empêcher le déplacement de la population, reconstruire la bande de Gaza et restaurer tous les droits nationaux légitimes du peuple palestinien ».

Le plan de Donald Trump prévoit un cessez-le-feu, la libération des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas. Dans le détail, Israël devrait libérer 250 prisonniers palestiniens purgeant des peines de prison à perpétuité et plus de 1 700 détenus de la bande de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023. Vendredi, le Hamas s'est déclaré prêt à libérer tous les otages conformément à ce plan et à des négociations immédiates en vue de finaliser les détails. Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur ce plan.