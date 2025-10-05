Raad : La résistance a atteint un stade avancé dans le rétablissement de ses capacités

Par la voix de ses députés, le Hezbollah a affirmé dimanche que la Résistance avançait dans son « rétablissement et la reconstruction de ses capacités » après la dernière guerre contre Israël, pointant du doigt en revanche l'incapacité de l'État.

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah Mohammad Raad a reconnu que « la résistance a subi des coups douloureux » au cours de la dernière guerre. Il tenait ces propos au cours d'une cérémonie d'hommage à l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et à son successeur éphémère Hachem Safieddine, tués il y a un an par l'armée israélienne. Il a néanmoins ajouté que « la résistance a atteint aujourd’hui un stade avancé dans son rétablissement et la reconstruction de ses capacités (...) de sorte à empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs politiques et stratégiques au Liban ».

« L'État doit s’acquitter de ses devoirs »

De son côté, le député du Hezbollah Hussein Jechi a estimé au cours d'une prise de parole à Bint Jbeil que « l’État qui demande aux Libanais d’abandonner la résistance (...) doit d'abord s’acquitter de ses devoirs dans la défense du pays et de ses citoyens ». « Si l’on admet que notre armée est incapable d’affronter militairement l’ennemi, pourquoi les autorités ne prennent-elles pas la décision de l’armer et de la soutenir politiquement afin qu’elle soit en mesure d’affronter l’ennemi et de défendre le Liban ? », s'est-il demandé. Et le député de poursuivre : « Et si l’on admet que l’État n’ose pas prendre de telles décisions de peur de contrarier les États-Unis, est-il incapable de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité, alors que les violations et les agressions israéliennes ont atteint les cinq mille ? ».

Le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem avait affirmé samedi que Washington cherchait à « attiser un conflit » entre le parti pro-iranien et l’armée libanaise, estimant néanmoins que la troupe agit avec « sagesse ».

De son côté, le mufti jaafarite Ahmed Kabalan, considéré comme proche du tandem chiite Amal-Hezbollah, a souligné dimanche « la nécessité d’entreprendre un sauvetage politique exceptionnel et sans délai au Liban (...), dans une région en ébullition, pleine de dangers existentiels et d’accords internationaux piégés visant les piliers du Moyen-Orient ». « Le président de la République Joseph Aoun en est le garant et possède les qualifications requises pour ce moment exceptionnel », a-t-il ajouté.

Le mufti n'a pas manqué de lancer une pique à l'adresse du Premier ministre Nawaf Salam, dont le gouvernement a donné le 5 août dernier le feu vert au désarmement du Hezbollah. « Le gouvernement souffre d’une incapacité intellectuelle évidente à la fonction nationale et aux projets de réforme. La solution réside dans la revitalisation de sa structure politique », a-t-il conclu.