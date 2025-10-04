Après le « oui mais » du Hamas », la balle est entre les mains de Trump

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Les choses se sont accélérées vendredi 4 octobre au soir. Le Hamas avait d’abord déclaré dans la journée avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition du président américain. Ce dernier a répondu en donnant un ultimatum : “oui” d’ici lundi 01h00, heure de Gaza, où “l’enfer se déchaînera comme jamais”. Peu après, le mouvement palestinien présente sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Ce sera un “oui, mais”, qui aurait pu faire craindre une réaction négative du locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il paraissait avoir fait une offre à prendre ou à laisser. Mais le milliardaire républicain s’est rapidement félicité de ce que le groupe islamiste « était prêt pour une paix durable », enjoignant son allié israélien à « arrêter immédiatement les bombardements à Gaza ». « Nous sommes déjà en train de...

Les choses se sont accélérées vendredi 4 octobre au soir. Le Hamas avait d’abord déclaré dans la journée avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition du président américain. Ce dernier a répondu en donnant un ultimatum : “oui” d’ici lundi 01h00, heure de Gaza, où “l’enfer se déchaînera comme jamais”. Peu après, le mouvement palestinien présente sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Ce sera un “oui, mais”, qui aurait pu faire craindre une réaction négative du locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il paraissait avoir fait une offre à prendre ou à laisser. Mais le milliardaire républicain s’est rapidement félicité de ce que le groupe islamiste « était prêt pour une paix durable », enjoignant son allié israélien à « arrêter immédiatement les...

