Après le « oui mais » du Hamas », la balle est entre les mains de Trump

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes dans le bureau ovale, le 30 janvier 2025 / AFP
Les choses se sont accélérées vendredi 4 octobre au soir. Le Hamas avait d’abord déclaré dans la journée avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition du président américain. Ce dernier a répondu en donnant un ultimatum : “oui” d’ici lundi 01h00, heure de Gaza, où “l’enfer se déchaînera comme jamais”. Peu après, le mouvement palestinien présente sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Ce sera un “oui, mais”, qui aurait pu faire craindre une réaction négative du locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il paraissait avoir fait une offre à prendre ou à laisser. Mais le milliardaire républicain s’est rapidement félicité de ce que le groupe islamiste « était prêt pour une paix durable », enjoignant son allié israélien à « arrêter immédiatement les bombardements à Gaza ». « Nous sommes déjà en train de...
