Moyen-Orient - Focus

Après le « oui mais » du Hamas », la balle est entre les mains de Trump

La position de Donald Trump sera décisive dans les prochaines heures, ce dernier étant désormais en position d’arbitre au milieu du bras de fer.

L'OLJ / Laure MAISSA-FARJALLAH et Tatiana KROTOFF, le 04 octobre 2025 à 11h33

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes dans le bureau ovale, le 30 janvier 2025 / AFP

Les choses se sont accélérées vendredi 4 octobre au soir. Le Hamas avait d’abord déclaré dans la journée avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition du président américain. Ce dernier a répondu en donnant un ultimatum : “oui” d’ici lundi 01h00, heure de Gaza, où “l’enfer se déchaînera comme jamais”. Peu après, le mouvement palestinien présente sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Ce sera un “oui, mais”, qui aurait pu faire craindre une réaction négative du locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il paraissait avoir fait une offre à prendre ou à laisser. Mais le milliardaire républicain s’est rapidement félicité de ce que le groupe islamiste « était prêt pour une paix durable », enjoignant son allié israélien à « arrêter immédiatement les bombardements à Gaza ». « Nous sommes déjà en train de...
