Le désarmement du Hezbollah sans guerre civile est « peu probable », juge l'ancien sous-secrétaire d'État David Schenker

L'ancien sous-secrétaire d'État américain, David Schenker, a estimé qu'il était « peu probable » que l'armée libanaise parvienne à désarmer le Hezbollah sans « déclencher une guerre civile », dans un entretien avec le média This is Beirut.

Membre de l'administration américaine entre 2019 et 2021, lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, au poste de sous-secrétaire d'État pour les Affaires du Proche-Orient, M. Schenker a affirmé qu'il était selon lui difficile d’éviter une confrontation directe entre la troupe et les miliciens du parti chiite, notant que donner l’ordre à l’armée de tirer sur ses propres citoyens deviendrait inévitablement une crise au niveau de l’État.

M. Schenker a également commenté la déclaration du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, selon laquelle « le Hezbollah mènera cette bataille comme les chiites ont mené la bataille de Kerbala », observant que cette bataille historique « ne s’est pas bien terminée » pour la communauté chiite. Il a en outre mis en lumière l’écart de capacités militaires, en rappelant que l’armée libanaise compte environ 75 000 hommes, contre quelque « 15 000 combattants » qu'il attribue au Hezbollah.

Lors d'une allocution datant d'octobre 2021, l'ancien secrétaire général du parti pro-iranien Hassan Nasrallah avait affirmé que sa formation pouvait mobiliser jusqu'à « 100 000 combattants », en marge des vives tensions qui avaient secoué Beyrouth à l'époque après l'incident de Tayyouné, au cours duquel six miliciens chiites ont trouvé la mort. Une affirmation qui avait suscité de vives réactions et laissé perplexes de nombreux experts.

Si les effectifs militaires du Hezbollah sont difficiles à évaluer, il est clair que ses capacités ont été fortement affaiblies après les coups reçus lors de la dernière guerre contre Israël, qui a tué nombre de ses commandants et combattants. Les estimations des pertes réelles durant ces 13 mois de confrontation varient en fonction des sources.

Naïm Kassem a agité à plusieurs reprises le spectre de la guerre civile pour s'opposer au projet du gouvernement libanais de désarmer l'ensemble des milices, au nom du principe du monopole des armes dans les mains de l'État, réaffirmé par le président Joseph Aoun dans son discours d'investiture en janvier 2025. Mais le chef de l'État a lui-même reconnu craindre ce scénario de la « guerre civile » et vouloir tout faire pour l'éviter, alors que l'armée libanaise a présenté son plan de désarmement au gouvernement en septembre dernier.