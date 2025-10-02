« Le plus grand perdant est la crédibilité de l’organisateur » : Salam réagit à l’incident de Raouché

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a réagi jeudi à l’incident survenu la semaine dernière à Raouché, lorsque des milliers de manifestants avaient défié sa décision et celle du mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, sur l'affichage de portraits de chefs du Hezbollah, affirmant que « le plus grand perdant dans ce qui s’est passé est la crédibilité de l’organisateur et de ceux qui le soutiennent, car ils ont manqué à leurs engagements ».

« Le plus grand perdant de ce qui s’est passé à Raouché est la crédibilité de l’organisateur et de ceux qui le soutiennent, car ils ont manqué à leurs engagements, a déclaré M. Salam. La restauration de l’autorité de l’État passe par l’application de la loi et le comportement responsable de ceux qui n’ont pas respecté leurs engagements ».

Selon le chef du gouvernement, cet événement aura des conséquences et « l’affaire de Raouché n’est pas close ». « Le procureur général a déjà commencé à convoquer des personnes pour enquête et a émis des mandats de recherche à l’encontre de ceux qui ne se sont pas présentés », a-t-il ajouté. Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a interrogé jeudi deux individus dans le cadre de l’enquête, et a convoqué trois autres personnes pour être interrogées vendredi.

L’incident de Raouché remonte au 25 septembre dernier, lorsque des milliers de manifestants du Hezbollah avaient défié une décision du Premier ministre et du gouverneur de Beyrouth, en bloquant la route sur la corniche de la ville et en projetant sur le rocher les photos des deux anciens secrétaires généraux du parti, Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine. Cette manifestation avait été interprétée par les détracteurs du parti chiite pro-iranien comme une volonté de défier l’autorité de l’État, alors que le sort des armes du Hezbollah fait l’objet d’une décision gouvernementale.

Sur la question du monopole des armes, M. Salam a insisté : « La garantie de sécurité et de sûreté repose sur le monopole de l’État en matière d’armes ». « Les citoyens ne peuvent se sentir égaux tant que certaines parties détiennent des armes », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a rappelé que, au début de la semaine prochaine, cela fera un mois depuis la décision du 5 septembre sur le plan de désarmement des milices, notamment du Hezbollah, et que le gouvernement examinera le premier rapport de l’armée à ce sujet. « Certaines parties s’y opposeront, mais nous n’avons pas d’autre choix si nous voulons un pays pour nous et pour nos enfants. Nos enfants ont besoin d’institutions et de réformes. Je n’ai pas et je ne suivrai pas d’autre voie : un seul État, une seule loi, une seule armée », a-t-il dit.

Le plan de l'armée libanaise pour le désarmement du Hezbollah, approuvé par le Conseil des ministres le 5 septembre, prévoit que l'armée informe le gouvernement chaque mois de toutes les cargaisons d'armes saisies et des positions démantelées. La première partie de ce plan stipule que « le désarmement sera achevé au sud du Litani », à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, d'ici « trois mois », soit d'ici fin 2025.