Projection à Raouché : Quelles punitions prévoit la loi

Peu après la projection – interdite par les autorités – jeudi soir sur la Grotte aux pigeons de Raouché, à Beyrouth, des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur présumé, Hachem Safieddine, assassinés il y a un an par l'armée israélienne dans le conflit l'opposant au parti chiite, le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré avoir demandé aux ministères concernés (Intérieur, Justice et Défense) de « prendre les mesures appropriées » et d'en « arrêter les auteurs ». La Cour de cassation a, elle, demandé aux forces de sécurité de convoquer les personnes concernées.Face au tollé politique provoqué par le maintien de cette projection, en présence notamment du responsable de la branche sécuritaire de la milice chiite, Wafic Safa, désigné...

