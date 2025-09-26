Menu
Politique - Justice

Projection à Raouché : Quelles punitions prévoit la loi

La primature a appelé à « prendre les mesures appropriées ».

Malek Jadah, avec Claude ASSAF, le 26 septembre 2025 à 19h57

Projection à Raouché : Quelles punitions prévoit la loi

Un portrait de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, projeté sur la Grotte aux pigeons à Raouché, à Beyrouth, le 25 septembre 2025, lors de la commémoration des assassinats de Hassan Nasrallah et de Hachem Safieddine. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Peu après la projection – interdite par les autorités – jeudi soir sur la Grotte aux pigeons de Raouché, à Beyrouth, des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur présumé, Hachem Safieddine, assassinés il y a un an par l'armée israélienne dans le conflit l'opposant au parti chiite, le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré avoir demandé aux ministères concernés (Intérieur, Justice et Défense) de « prendre les mesures appropriées » et d'en « arrêter les auteurs ». La Cour de cassation a, elle, demandé aux forces de sécurité de convoquer les personnes concernées.Face au tollé politique provoqué par le maintien de cette projection, en présence notamment du responsable de la branche sécuritaire de la milice chiite, Wafic Safa, désigné comme l'instigateur présumé de...
