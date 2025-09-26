Menu
Société - Reportage

« Votre rocher, vous irez vous y cacher bientôt comme des cafards, toi Nawaf et ton copain Joseph »

Au cœur de la capitale, des milliers de partisans du Hezbollah sont venus assister à la projection de l'image de leur idole Nasrallah sur la Grotte aux pigeons, en dépit de l'interdiction décrétée par les autorités.

OLJ / Par Caroline HAYEK, le 26 septembre 2025 à 00h00

Le doigt de Hassan Nasrallah sur la Grotte aux pigeons à Raouché. Mohammad Yassine/L'OLJ

La désobéissance civile avait des milliers de visages sur la corniche de Beyrouth. Des corps en sueur qui s’entrechoquent pour se frayer un chemin veulent atteindre la rambarde de la célèbre jetée pour apercevoir le doigt d’honneur à l’État, en son et lumière, au cœur même de la capitale. Car dans les têtes et les discours, le portrait de Hassan Nasrallah sera projeté sur la Grotte aux pigeons, quoi qu’il arrive, et surtout en dépit de l’interdiction émise la veille par le mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud. Le long de la promenade, le temps semble être suspendu, les voitures repartant cahin-caha à travers des routes parallèles. Une marée de drapeaux jaunes avance d’un pas ferme vers le point névralgique, celui qui offre le meilleur point de vue sur le site emblématique. Peu parviennent à l’atteindre. Sur un bout de table, de trottoir,...
