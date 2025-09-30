De Raouché à New York : la semaine qui a fait tomber les masques
L’érosion de la confiance entre le président et le Premier ministre équivaudrait à une paralysie assumée du pouvoir. Le moindre différend devient une brèche, aussitôt exploitée par les forces qui se nourrissent du chaos pour renforcer leur emprise.
Une partisane du Hezbollah portant une photo de Hassan Nasrallah et une fleur, en face du rocher de Raouché, le jeudi 25 septembre 2025. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
Comme un malade atteint d’un cancer, le Liban oscille entre de fugaces signes d’amélioration et de brusques rechutes. On croit parfois à une avancée, puis les symptômes resurgissent avec plus de violence, rappelant que la guérison est loin d’être acquise. C’est exactement ce qui s’est produit la semaine dernière.Commençons par le rocher de Raouché (la Grotte aux pigeons), là où l’unité de l’État s’est écrasée. D’aucuns disent qu’il s’agissait d’une commémoration « pacifique » de l’assassinat du zaïm historique d’une communauté, et qu’il ne fallait pas en faire tout un plat. Derrière cette lecture simpliste, il n’en demeure pas moins que l’incident a en réalité révélé au grand jour une crise bien plus grave et profondément enracinée. Entre le Premier ministre Nawaf Salam et le président Joseph Aoun, une faille béante est apparue au grand...
Comme un malade atteint d’un cancer, le Liban oscille entre de fugaces signes d’amélioration et de brusques rechutes. On croit parfois à une avancée, puis les symptômes resurgissent avec plus de violence, rappelant que la guérison est loin d’être acquise. C’est exactement ce qui s’est produit la semaine dernière.Commençons par le rocher de Raouché (la Grotte aux pigeons), là où l’unité de l’État s’est écrasée. D’aucuns disent qu’il s’agissait d’une commémoration « pacifique » de l’assassinat du zaïm historique d’une communauté, et qu’il ne fallait pas en faire tout un plat. Derrière cette lecture simpliste, il n’en demeure pas moins que l’incident a en réalité révélé au grand jour une crise bien plus grave et profondément enracinée. Entre le Premier ministre Nawaf Salam et...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.