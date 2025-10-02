Deux architectes liés au Hezbollah tués dans une frappe israélienne

Un drone israélien a visé à l’aube une voiture sur la nouvelle autoroute à l’est du village de Kfar Remmane (caza de Nabatiyé), faisant deux morts et un blessé. Les deux tués ont été identifiés comme étant deux ingénieurs, Ahmed Saad et Mostafa Rizk, employés de Jihad el-Bina’, l'organisme civil chargé de la reconstruction au sein du Hezbollah, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.

Le ministère libanais de la Santé a confirmé que « l'ennemi israélien a visé une voiture sur la route Jarmak-Khardali, faisant deux morts et un blessé selon un bilan préliminaire ».

Les deux victimes, originaires de Kfar Remmane (caza de Nabatiyé), avaient pour mission d’évaluer les dégâts dans les villages frontaliers, dus aux bombardements et destructions israéliens, lors de la dernière guerre contre le Hezbollah. Ils ont été tués « alors qu’ils accomplissaient leur devoir professionnel et national dans la zone de Khardali, située entre Nabatiyé et Marjayoun. Ils se rendaient dans la région de Khiam pour procéder à des opérations de relevé des dommages et à une évaluation des infrastructures », rapporte un communiqué de l'Ordre des ingénieurs.

Le parti chiite a pour sa part appelé à participer aux funérailles des deux ingénieurs, « martyrs sur la route de Jérusalem », jeudi à 17h à Kfar Remmane, devant le collège public.





« Pilier de la résilience »

La frappe a eu lieu au niveau du pont du fleuve Khardali, sur la route de Jarmaq (caza de Jezzine), au nord du fleuve Litani, à quelque 10 km de la frontière avec Israël. Des vidéos et photos parvenues à notre correspondant montrent la voiture calcinée, et une équipe de l'Association des Scouts d'al-Rissala affiliée au mouvement chiite Amal récupérer un corps sur les lieux de la frappe.

Fondé en 1988 dans la foulée de la présence israélienne au Liban-Sud, à la suite de l'invasion de 1982, Jihad el-Bina' (combat pour la construction, en arabe) avait contribué à rebâtir les zones du Liban-Sud durement touchées pendant l’été 2006, avec des fonds en provenance de l’Iran, mais aussi des allocations de l’État libanais et des dons de pays arabes, dont principalement le Qatar.

« Nos deux collègues sont tombés en martyrs dans l’exercice du devoir, au moment même où l’ordre et la famille des ingénieurs célébraient la « Fête de l’ingénieur et de l’architecte libanais » — la fête s’est ainsi transformée en jour de fidélité et de sacrifice, incarnant les plus hautes valeurs d’engagement, d’appartenance et de générosité » peut-on lire dans le communiqué de l'Ordre des ingénieurs. « Le travail d’ingénierie sur le terrain demeurera un pilier de la résilience, et de la reconstruction, malgré tous les risques et défis » conclut-il.

Mercredi, une personne a été tuée et cinq autres blessées dans une frappe sur le sud, selon le ministère de la Santé. Des frappes ont également visé des bâtiments préfabriqués, des pelleteuses et autres équipements, dans une tentative apparente d'empêcher toute reconstruction dans les zones frontalières. La Banque mondiale avait estimé en mars à 11 milliards de dollars le coût de la reconstruction et du redressement au Liban, après la guerre. Selon l'ONU, plus de 80.000 personnes restent déplacées au Liban à cause des violences, et environ 30.000 autres ont également été délogées dans le nord d'Israël.

L'armée israélienne frappe presque quotidiennement le Liban-Sud depuis le cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024, entre le Liban et Israël, disant empêcher le Hezbollah de reconstituer ses forces, en visant ses combattants et des infrastructures lui appartenant, « conformément à l'accord de cessez-le-feu ». Ces frappes ont tué 103 civils, selon l'ONU mercredi.