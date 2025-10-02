Menu
Politique - Interview

Andrea Tenenti : La Finul a peut-être payé le prix de sa décision de rester au Liban-Sud

Être critiqué par toutes les parties est « le fardeau de l'arbitre », estime celui qui a été porte-parole de la Finul pendant près de 20 ans dans son premier entretien après son départ.

L'OLJ / Propos recueillis par Jeanine JALKH, le 02 octobre 2025 à 00h00

Andrea Tenenti : La Finul a peut-être payé le prix de sa décision de rester au Liban-Sud

L'ancien porte-parole de la Finul, Andrea Tenenti. Photo fournie par l'intéressé

Andrea Tenenti peut aujourd'hui se libérer du registre diplomatique. Après avoir été pendant deux décennies porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le diplomate est retourné en Italie avec l'annonce de la fin prévue de la mission des Casques d'ici à 2027. Il retrace pour L’Orient-Le Jour son parcours et définit sa vision d’une paix durable au Liban-Sud.Vous avez passé vingt années au service de la Finul. Avec le recul, quels ont été les moments les plus marquants de votre mission ?De 2006 jusqu’à aujourd’hui, nous avons été témoins de nombreux moments importants, fluctuant entre des périodes marquées d’espoir et d’autres plus difficiles. Les années qui ont précédé le conflit de 2023 ont été marquées par une période de stabilité sans précédent, malgré quelques incidents ponctuels. Beaucoup a...
