L’AUF lance un projet d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a officiellement lancé, le 11 septembre, le projet « Soutien à l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient », en organisant en ligne la première réunion de son comité de pilotage. Entièrement financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, ce projet accompagne douze universités d’Égypte, du Liban et de Palestine dans une intégration raisonnée, éthique et performante de l’intelligence artificielle (IA) à des fins pédagogiques. Il vise à renforcer la compétitivité et la résilience des établissements bénéficiaires, tout en améliorant l’employabilité des étudiants grâce à une meilleure préparation aux métiers de demain, profondément transformés par les outils d’IA générative.

Les universités libanaises bénéficiaires du projet sont : l’Université libanaise (UL), le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM Liban), l’Université antonine, l’Université Notre-Dame (NDU) de Louaïzé, l’Université al-Kafa’at et l’Université La Sagesse (ULS).