Des étudiants de l’ISP lancent un podcast pour comprendre les enjeux actuels

Dans un pays ravagé par la guerre et où le paysage médiatique est saturé et polarisé, deux étudiantes de l’Institut des sciences politiques (ISP) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), Chloé Slaiby, présidente de l’amicale de l’institut, et Marianne Saghbini, responsable de communication à l’ISP, entament une initiative visant à décrypter l’actualité.

Le projet de ce podcast, intitulé « Kello Siyese », trouve son origine dans une réflexion menée, au départ, séparément par les deux étudiantes. Constatant la convergence de leurs objectifs, elles choisissent d’unir leurs efforts afin de concrétiser leur idée. Elles sont ensuite rejointes par d’autres étudiants. « Progressivement, l’équipe s’est agrandie. Martin Pavlik, étudiant à l’ISP au master arabe en démocratie et droits humains (ARMA), s’est joint à nous ; il est aujourd’hui responsable du tournage et contribue activement en partageant des idées. Nous travaillons de manière collaborative, en nous répartissant les tâches, et l’équipe continue de grandir. Plus récemment, Rawad Jalloul nous a rejoints en tant qu’animateur ; il est lui aussi étudiant à l’ISP. »

Le podcast se distingue par la diversité des sujets abordés. Relations internationales, géopolitique, droit, économie ou encore histoire, les épisodes croisent les disciplines pour offrir une compréhension globale des enjeux contemporains. Étudiants, professeurs et experts sont invités à intervenir, afin de rendre le contenu à la fois rigoureux et accessible.

« Kello Siyese est le podcast de l’Institut des sciences administratives et politiques, et comme son titre le suggère –Tout est politique –, nous mettons en avant une idée essentielle que nous avons entendue dès nos premiers cours : tout est politique, tout est politisable », indiquent les créatrices du podcast.

« Dès le départ, notre objectif n’était pas la perfection ni un rendu irréprochable. Nous voulions avant tout faire entendre nos voix, ainsi que de parler des sujets qui nous concernent, et proposer un discours scientifique et objectif ; quelque chose dont nous avons particulièrement besoin dans ce contexte de guerre », poursuivent-elles. « Nous voulions aussi sensibiliser, créer une forme de prise de conscience pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces enjeux. » Parmi leurs objectifs également, « encourager les générations futures à s’intéresser davantage à la science politique »,

précisent-elles.

Plusieurs sujets ont déjà été traités, tels que la guerre et le droit international, ou bien la société libanaise au cœur du conflit.

Une plateforme d’expression aux ambitions larges

Les ambitions des étudiants ne s’arrêtent pas là. En plus des spectateurs francophones et arabophones, Kello Siyese souhaite également attirer un public anglophone. « Notre prochain épisode sera en anglais, d’autant plus que l’ISP lancera l’année prochaine une licence en sciences administratives et politiques en anglais… Au départ, nous avons lancé le podcast en arabe et en français, et aujourd’hui nous préparons une version en anglais. Notre objectif est simple : toucher le public le plus large possible. »

Mais au-delà de l’analyse, Kello Siyese se veut aussi un espace d’expression. Le podcast répond ainsi à un besoin : celui de créer une plateforme où les jeunes peuvent partager leurs idées, participer au débat public, obtenir des réponses à leurs questions tout en développant un esprit critique.

« Ce projet a demandé du temps et continue d’évoluer grâce à une équipe qui se construit progressivement. Nous avons commencé modestement, et j’espère sincèrement qu’avec le temps, il grandira, s’améliorera et continuera d’avancer. Notre objectif restera toujours le même : partager avec notre audience un savoir auquel nous avons accès, de manière scientifique et objective. Parce que nous, les jeunes, les étudiants, avons le droit de participer, le droit de comprendre », conclut Chloé Slaiby.

Ainsi, face à la crise qui frappe le Liban et où l’accès à une information de qualité se révèle crucial, Kello Siyese s’affirme comme un projet soutenu par une jeunesse désireuse de comprendre et de s’engager. Le podcast représente plus qu’un simple projet académique, c’est une aspiration à revitaliser le discours public avec rigueur et sens critique.

Les épisodes de Kello Siyese sont déjà disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Anghami.