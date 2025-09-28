Israël rompt le calme précaire au Liban-Sud en frappant les cazas de Jezzine et de Nabatiyé

Le calme précaire qui a dominé au Liban, au lendemain de la cérémonie organisée pour commémorer le premier anniversaire de l’assassinat de Hassan Nasrallah, a été rompu en fin de journée dimanche par deux frappes israéliennes qui ont touché deux zones distinctes dans le sud du pays.

Deux attaques qui n'ont pas fait de blessés, mais qui ont indirectement répondu à la rhétorique guerrière employée samedi soir par le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, qui a une fois de plus écarté toute perspective de désarmement et assuré que les combattants du parti étaient prêts à affronter une nouvelle fois Israël.

Le même soir, le Hamas a publié un communiqué rendant hommage à l'ancien leader du Hezbollah, estimant qu'il avait été tué pour « ses positions et son rôle héroïque dans son appui constant à la résistance palestinienne ». Le groupe islamiste a aussi exprimé « sa solidarité totale avec le Liban frère, qui fait aujourd’hui face aux attaques de l’occupant ». L'armée israélienne viole presque tous les jours le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier avec le Hezbollah et occupe toujours six sites jugés stratégiques au Liban-Sud.

Un bois et une maison

Dans sa première frappe, l'aviation israélienne a tiré trois missiles sur une zone boisée dans la région de Jarmaq, dans le caza de Jezzine, selon notre correspondant Mountasser Abdallah. Les impacts ont été filmés par plusieurs habitants situés à proximité. Vers 19h, aucun rapport faisant état de blessés ou de morts n'avait été remonté. De manière incidente, le patriarche maronite Béchara Raï s'était rendu plus tôt dans la journée à Jarmaq dans le cadre de sa deuxième tournée au Liban-Sud depuis août.

La seconde frappe a eu lieu peu de temps après dans le caza de Nabatiyé. Un drone a touché une maison du côté de Houmine el-Faouqa. Les secours se sont rendus sur place, mais aucune victime n’est à déplorer. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé « des installations de stockage d’armes du Hezbollah dans le sud du Liban », après avoir visé les cazas de Jezzine et de Nabatiyé. « Ces dépôts d’armes étaient utilisés par l’organisation terroriste pour planifier et mener des attaques terroristes contre l’État d’Israël », a-t-elle affirmé dans un message publié sur son compte Telegram.

D'autres incidents impliquant l’armée israélienne ont eu lieu au Liban-Sud depuis samedi soir, sans qu’il faille là non plus déplorer de morts ou de blessés.

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 23h, un char israélien positionné sur un site militaire nouvellement établi à Jabal Blat a tiré trois obus d’artillerie en direction des abords de la localité de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil. Les forces israéliennes avaient érigé il y a deux semaines des remblais de protection, faisant craindre une volonté de se maintenir sur cette position.

Dimanche matin, un drone israélien a largué des tracts concernant une carrière de pierres dans la localité de Dhaïra, dans le caza de Tyr, sur lesquels est inscrit, avec une image du lieu et un logo du Hezbollah barré : « La coopération avec le Hezbollah met ta vie et ton usine en danger ! Il n’y a aucun bénéfice économique à tirer de ces transactions suspectes », selon une image du tract partagée par notre correspondant dans le Sud.

Un épisode similaire s’était produit début septembre. À la mi-journée, des tracts ont été largués par l’armée israélienne, menaçant de frapper une usine de pierres appartenant à Ahmad Aoudé, dit « Abou Mohammad », située près de l’ancienne prison de Khiam (caza de Marjeyoun). Les habitants avaient été appelés à évacuer l’usine et la maison attenante par mesure de précaution.

Enfin, en début d'après-midi, un drone israélien a largué deux grenades assourdissantes sur des quartiers de la localité de Naqoura (caza de Tyr), sans faire de victimes. Des avions de chasse ont en outre survolé la Békaa dans la matinée, selon notre correspondante Sarah Abdallah.

Dans la matinée, ce sont les Beyrouthins qui ont craint le pire après qu’au moins un drone israélien a multiplié les survols à basse altitude au-dessus de la banlieue sud de la capitale, où avaient eu lieu les commémorations la veille en présence de Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême iranien de sécurité nationale. L’appareil est apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant le drone tandis que le son qu’il produisait en plein vol résonnait clairement dans plusieurs quartiers de la capitale jusqu'à sa périphérie.

Les adieux de Lisa Johnson

Parallèlement à ces événements, l'ambassadrice sortante des États-Unis au Liban, Lisa Johnson, a publié sur les réseaux sociaux un message d’adieu au terme de son mandat, alors qu'elle s'apprête à être remplacée par le Libano-Américain Michel Issa. Elle était arrivée à Beyrouth le 11 janvier 2024 pour remplacer Dorothy Shea, qui fait désormais partie de la délégation américaine à l'ONU.

« À l’approche de la fin de mon mandat au Liban en tant qu’ambassadrice des États-Unis, je souhaite exprimer ma profonde gratitude au peuple libanais pour sa chaleur, sa générosité et sa résilience inébranlable. Servir au Liban, ce magnifique pays si cher à mon cœur, a été l’un des moments forts de ma carrière. J’espère que vous continuerez à accompagner cette étape historique que traverse votre pays et que vous parviendrez à l’avenir stable, sûr, pacifique et prospère que vous méritez amplement », a-t-elle écrit dans un message diffusé sur les comptes Instagram et Facebook de l’ambassade.