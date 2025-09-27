Chère lectrice, cher lecteur,

Mon père n’est pas du genre à dire qu’il est « phénicien ». Qu’il vient de cette lointaine contrée antique qui n’existe plus que dans les fantasmes. Lui, il est « arabe » et il veut que ça se voit. Il n’a, ainsi, pas fait grand-chose pour l’apprivoiser ce « r » roulant qu’il a ramené avec lui du Liban il y a un peu plus de 42 ans. Il dit toujours qu’il va à « Carrrrefour », prononce le mot « emploi » en le découpant en deux - « empeu-loi » - et se fiche bien qu’on le lui fasse remarquer.

Son accent, sa manie de parler trop fort, la cicatrice laissée par un éclat d’obus à la jambe…, loin de les cacher, il les arbore avec fierté à Paris : il les a rapportés de chez lui et elles disent au monde d’où il vient.

Et puis, aurait-il seulement pu s’en débarrasser s’il l’avait voulu ? Rien n’est moins sûr car souvent, les racines ont la vie dure.

C’est pourquoi, cette semaine, je vous propose - dans cette sélection diversifiée - quelques articles sur ces liens qui nous lie au pays et à notre histoire.

Bonne lecture !

Julia Mokdad





Ancien gamin de Tripoli parti à Paris avec son sac-à-dos pour tout bagage, Alan Geaam revient à Beyrouth pour ouvrir trois restaurants à l’hôtel Le Gray. Retour, avec Carla Henoud, sur un parcours qui a finalement ramené, 25 ans après son aller simple, le premier et seul chef libanais étoilé Michelin là où « son cœur est ».

BornStars n’est pas un film de sexe : tout simplement parce qu’il aurait subi la censure. Mais le scénario n'en est pas moins bâti sur une idée totalement loufoque. JD, pris dans l’urgence de trouver 7 000 dollars en dix jours pour payer sa dernière année d'études, entraîne sa bande sur une voie périlleuse : lancer le premier site pornographique du Liban. Nanette Ziadé-Ritter vous parle de ce long-métrage qui raconte les nombreux obstacles que doivent surmonter la jeunesse libanaise.

À Deir Attyé, qu’on aime ou pas l’ancien régime syrien, Abou Salim est une figure incontournable. Ancien directeur du cabinet de la présidence syrienne, fidèle au régime Assad, il a fait de sa ville un havre préservé - au moins en apparence - du chaos. Mais aujourd'hui, sa population se divise sur la préservation de son héritage. Le reportage de Clara Hage et Noura Doukhi.

Sa participation à Miss Univers dépasse le cadre d'une simple compétition. Alors que Gaza continue de brûler sous les bombes israéliennes, Nadeen Ayoub s'apprête à porter bien plus que l’écharpe de Miss Palestine sur le podium du concours international. Face aux projecteurs, elle se veut aussi porte-parole d’un peuple qui vaut « plus que les titres que nous lisons dans les nouvelles ». Elle s'est confiée à ce sujet à Layal Dagher.

Comme à chaque fin d’été depuis plus de vingt ans, il est à la porte d’embarquement de l’aéroport de Beyrouth avec ce même et incompréhensible sentiment. Encore une fois, l’été est passé trop vite, en un claquement de doigts. Mais pour la première fois en vingt ans, debout dans cet aéroport, il se demande sans comprendre pourquoi : « Et si j’étais resté ici ? ». Alors que nombreux sont les expatriés qui reprennent le train du quotidien à l'étranger en ce début d'automne, Gilles Khoury vous raconte une histoire singulière mais si commune en même temps.

À la chorale Fayha, la discipline se transmet à l’oreille, dans la mémoire collective, plutôt que par la partition. Pour des Européens habitués à la page écrite, l’idée semble presque inconcevable. Et justement. Venus pour un voyage d’études au Liban, chefs et choristes du Vieux continent vont découvrir, durant leur séjour, une tradition inattendue du chant arabe. Rayanne Tawil vous fait vivre ce moment de partage.

C’est dans le centre commercial ABC Verdun, au troisième étage, que Momaki, anciennement Mon Maki à Moi, concept de restauration japonaise créé par Nada Aad, vient d’ouvrir sa dernière adresse. Si le lieu conserve les fondamentaux qui ont fait le succès de la maison comme son bar à sushi ouvert et sa cuisine chaude pour les plats asiatiques, il fait aussi la part belle à la nouveauté. Nada Alameddine vous y emmène.

Le naufrage du Titanic est de ces tragédies dont on ne se lasse pas d’exhumer de nouveaux fragments d’histoire, ou d’en inventer. Mais dans cette obsession, Timothy Schaffert fait un pas de côté. Avec Le Cercle littéraire des rescapés du Titanic, paru en français en mai 2025 chez Nami, ce professeur d’anglais imagine la rencontre des « survivants » malgré eux : ceux qui, pourtant détenteurs d’un billet, sont restés à quai. Découvrez la critique de L'Orient Littéraire.



