Lifestyle - Concours de beauté

Première Palestinienne à Miss Univers, Nadeen Ayoub veut porter « plus que la souffrance » de son peuple

Si la participation de la Palestine à ce concours constitue en elle-même une première, elle est davantage scrutée après plus de 23 mois de guerre à Gaza.

L'OLJ / Par Layal DAGHER, le 18 septembre 2025 à 14h10

Miss Palestine, Nadeen Ayoub, élue en 2022. Photo fournie par son bureau de presse

Sa participation à Miss Univers dépasse le cadre d'une simple compétition. Alors que Gaza continue de brûler sous les bombes israéliennes depuis bientôt deux ans, Nadeen Ayoub s'apprête à porter bien plus que l’écharpe de Miss Palestine sur le podium de ce concours de beauté international qui se tiendra le 21 novembre à Pak Kret, en Thaïlande. Couronnée en 2022, la jeune femme, qui a grandi entre la Cisjordanie, les États-Unis et le Canada, se veut porte-parole d’un peuple qui vaut « plus que les titres que nous lisons dans les nouvelles ». Mais aussi porteuse d’un message d’espoir au monde arabe, notamment aux Libanais.« Nous ne sommes pas définis par notre souffrance mais par nos rêves et notre amour de vivre. Nous sommes une seule nation et nous représentons le monde arabe », témoigne la jeune Miss en signe de soutien aux...
