Première Palestinienne à Miss Univers, Nadeen Ayoub veut porter « plus que la souffrance » de son peuple

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Sa participation à Miss Univers dépasse le cadre d'une simple compétition. Alors que Gaza continue de brûler sous les bombes israéliennes depuis bientôt deux ans, Nadeen Ayoub s'apprête à porter bien plus que l’écharpe de Miss Palestine sur le podium de ce concours de beauté international qui se tiendra le 21 novembre à Pak Kret, en Thaïlande. Couronnée en 2022, la jeune femme, qui a grandi entre la Cisjordanie, les États-Unis et le Canada, se veut porte-parole d’un peuple qui vaut « plus que les titres que nous lisons dans les nouvelles ». Mais aussi porteuse d’un message d’espoir au monde arabe, notamment aux Libanais.« Nous ne sommes pas définis par notre souffrance mais par nos rêves et notre amour de vivre. Nous sommes une seule nation et nous représentons le monde arabe », témoigne la jeune Miss en signe de soutien aux...

Sa participation à Miss Univers dépasse le cadre d'une simple compétition. Alors que Gaza continue de brûler sous les bombes israéliennes depuis bientôt deux ans, Nadeen Ayoub s'apprête à porter bien plus que l’écharpe de Miss Palestine sur le podium de ce concours de beauté international qui se tiendra le 21 novembre à Pak Kret, en Thaïlande. Couronnée en 2022, la jeune femme, qui a grandi entre la Cisjordanie, les États-Unis et le Canada, se veut porte-parole d’un peuple qui vaut « plus que les titres que nous lisons dans les nouvelles ». Mais aussi porteuse d’un message d’espoir au monde arabe, notamment aux Libanais.« Nous ne sommes pas définis par notre souffrance mais par nos rêves et notre amour de vivre. Nous sommes une seule nation et nous représentons le monde arabe », témoigne la jeune...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte