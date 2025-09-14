Dans le royaume d’Abou Salim, la présence indéboulonnable du régime Assad

Deir Attiyé s’étend au pied de la colline où gît l’immense statue de Hafez el-Assad. À la chute du pouvoir de son fils Bachar, le 8 décembre 2024, les habitants sont venus des villages alentour pour déboulonner ce colosse de pierre d’une vingtaine de mètres de hauteur, stratégiquement placé pour être visible des quatre coins de la ville, jusque sur l’autoroute qui relie Damas à Homs. Personne ne pouvait se soustraire à son regard de marbre. Certains osaient à peine le regarder, encore moins s’en approcher. L’endroit était interdit aux visiteurs. Il a fallu trois jours pour le faire tomber à coups de pelleteuse, raconte Abou Hussein, membre des nouvelles forces de la Sûreté générale. En cette fin d’après-midi, quelques badauds se prennent en photo, piétinant le bloc de pierre quasiment entier, sous la...

