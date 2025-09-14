Dans le royaume d’Abou Salim, la présence indéboulonnable du régime Assad
La ville d’origine d’un des plus hauts dignitaires du pouvoir déchu a représenté une exception pendant la guerre civile. Aujourd’hui, sa population se divise sur la préservation d’un monument à son effigie.
Noura Doukhi et Clara Hage, envoyées spéciales à Deir Attiyeh,
le 13 septembre 2025 à 15h59, mis à jour le
14 septembre 2025 à 00h00
La statue déboulonnée de Hafez el-Assad, la plus grande de Syrie, a été construite sur demande d’Abou Salim. Deir Attiyé, le 9 août 2025. Clara Hage/L’Orient-Le Jour
Deir Attiyé s’étend au pied de la colline où gît l’immense statue de Hafez el-Assad. À la chute du pouvoir de son fils Bachar, le 8 décembre 2024, les habitants sont venus des villages alentour pour déboulonner ce colosse de pierre d’une vingtaine de mètres de hauteur, stratégiquement placé pour être visible des quatre coins de la ville, jusque sur l’autoroute qui relie Damas à Homs. Personne ne pouvait se soustraire à son regard de marbre. Certains osaient à peine le regarder, encore moins s’en approcher. L’endroit était interdit aux visiteurs. Il a fallu trois jours pour le faire tomber à coups de pelleteuse, raconte Abou Hussein, membre des nouvelles forces de la Sûreté générale. En cette fin d’après-midi, quelques badauds se prennent en photo, piétinant le bloc de pierre quasiment entier, sous la surveillance de ces gardes. « On va...
