« Et si j’étais resté au Liban ? »

En cette fin d’été, un expatrié rentrant dans son pays d’exil se demande à quoi sa vie aurait ressemblé s’il n’était jamais parti et s’il avait choisi de ne pas quitter le Liban, s’il avait fait le pari de rester.
Comme à chaque fin d’été depuis plus de vingt ans, il est à la porte d’embarquement de l’aéroport de Beyrouth avec ce même et incompréhensible sentiment d’arrachement d’un pays qu’il n’a en vrai que très peu connu. Il est parti à dix-huit ans. Il n’était plus jamais revenu à part en coup de vent, pour un mariage, un enterrement, les fêtes de fin d’année et les vacances d’été. Sa vie s’était construite loin, de l’autre côté de l’Atlantique. Le temps et la distance avaient à ce point creusé un fossé entre lui et le Liban que souvent il oubliait que c’est d’ici qu’il vient. Que souvent il se demandait c’est où la maison. Et pourtant, il restait ça, cet attachement intact, intouché, inattaquable. Cette sensation de déchirure qui revient à chaque fois qu’il part, comme une énigme, quelque chose qui dépasse le domaine du compréhensible. Encore...
Comme à chaque fin d’été depuis plus de vingt ans, il est à la porte d’embarquement de l’aéroport de Beyrouth avec ce même et incompréhensible sentiment d’arrachement d’un pays qu’il n’a en vrai que très peu connu. Il est parti à dix-huit ans. Il n’était plus jamais revenu à part en coup de vent, pour un mariage, un enterrement, les fêtes de fin d’année et les vacances d’été. Sa vie s’était construite loin, de l’autre côté de l’Atlantique. Le temps et la distance avaient à ce point creusé un fossé entre lui et le Liban que souvent il oubliait que c’est d’ici qu’il vient. Que souvent il se demandait c’est où la maison. Et pourtant, il restait ça, cet attachement intact, intouché, inattaquable. Cette sensation de déchirure qui revient à chaque fois qu’il part, comme une...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.