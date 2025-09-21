« Et si j’étais resté au Liban ? »

Comme à chaque fin d’été depuis plus de vingt ans, il est à la porte d’embarquement de l’aéroport de Beyrouth avec ce même et incompréhensible sentiment d’arrachement d’un pays qu’il n’a en vrai que très peu connu. Il est parti à dix-huit ans. Il n’était plus jamais revenu à part en coup de vent, pour un mariage, un enterrement, les fêtes de fin d’année et les vacances d’été. Sa vie s’était construite loin, de l’autre côté de l’Atlantique. Le temps et la distance avaient à ce point creusé un fossé entre lui et le Liban que souvent il oubliait que c’est d’ici qu’il vient. Que souvent il se demandait c’est où la maison. Et pourtant, il restait ça, cet attachement intact, intouché, inattaquable. Cette sensation de déchirure qui revient à chaque fois qu’il part, comme une...

