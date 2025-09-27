L’ordre maronite libanais et le miracle de saint Charbel en France

Saint Charbel est présent dans le cœur et l’esprit des Libanais à travers le monde. Son influence dépasse les frontières de Annaya ou de Bqaa Kafra pour s’étendre à toute la terre.

L’ordre maronite libanais a récemment apporté sa présence en France avec l’inauguration d’un monastère portant son nom. Cet ordre, animé par la foi, le travail et la persévérance, élève le binôme Liban-foi dans tout ce qu’il entreprend, que ce soit au Liban ou dans les pays de la diaspora.

C’est une force qui transcende les frontières. Nous avons ressenti cette force lors de notre présence à l’inauguration du monastère, nous avons prié avec les pères et les moines et nous avons constaté cette solidité dans l’amour de Dieu et du Liban, ainsi que dans la diffusion de la sainteté, grâce à la coopération, à l’humilité et à l’attention aux détails, sous la direction de l’abbé Hadi Mahfoud et de la communauté des moines qui se sont consacrés au Christ.

Dès l’annonce de la consécration de ce lieu à saint Charbel, plus d’une centaine de laïcs libanais croyants se sont rassemblés autour de la congrégation, travaillant à ses côtés, sous l’intercession des saints Maroun et Charbel, aidant logistiquement aux préparatifs nécessaires.

La célébration s’est déroulée d’une manière exemplaire, même le temps qui devrait être pluvieux et orageux s’est calmé, et le vent s’est apaisé pendant toute la cérémonie. Ainsi, tous ont prié avec le patriarche maronite, Mgr Béchara Boutros Raï, et les moines, au son des mélodies et des hymnes de la chorale de l’Université du Saint-Esprit de Kaslik.

Ce fut un moment d’élévation vers le ciel, avec une présence parlementaire française remarquable, aux côtés de députés de l’Union européenne. Les Libanais qui ont accompagné le patriarche maronite dans sa visite se sont joints à la célébration, et tous se sont rassemblés autour de l’autel de saint Charbel.

Il était remarquable de voir l’insistance du patriarche maronite à saluer chaque participant, les accueillant au monastère, comme signe de la présence solidaire des maronites, Église et peuple, au-delà des frontières nationales.

La présence de l’ambassade du Liban à Paris était évidente lors de cet événement national et spirituel libanais. Le nouvel ambassadeur du Liban en France, Rabih el-Chaer, avec son épouse ont accompagné la délégation libanaise à chaque étape.

Il y avait également une présence notable des jeunes libanais maronites de différentes régions françaises, exprimant leur attachement à leur Église. Certains d’entre eux sont actifs au sein de l’église Notre-Dame du Liban à Paris et de la paroisse Saint-Charbel, participant aux activités pastorales et aux événements ecclésiaux.

Ces jeunes ont été accueillis par les délégations venues du Liban, auxquelles l’abbé Mahfoud a adressé ses salutations à la fin de la messe, notamment au président de la Ligue maronite, Maroun Helou, au président du Conseil général maronite, Michel Matta, à la présidente de la Fondation maronite dans le monde, Rose Choueri, ainsi qu’à la directrice générale, Hiam Boustani.

Secrétaire général de la Ligue maronite

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.