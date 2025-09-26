Riad Salamé a payé la caution de 14 millions de dollars

L’ancien gouverneur de la Banque du Liban sera-t-il libéré aujourd’hui vendredi ? Selon les informations de L’Orient-Le Jour, Riad Salamé a déjà payé, directement à la Caisse de mutuelle des magistrats au ministère de la Justice, la caution de 14 millions de dollars fixée par la Chambre d’accusation de Beyrouth. Cette somme conséquente a été placée dans des caisses en fer sécurisées, a-t-on appris. La justice décidera ultérieurement de l’usage qui sera fait de cet argent, conformément aux jugements attendus. Toujours selon nos informations, le président de la Chambre d’accusation, le juge Kamal Nassar, a déjà donné son accord pour la libération de l’ancien gouverneur, si celui-ci n’est pas condamné dans le cadre d’une autre affaire.

À la mi-journée pourtant, l’avocat de Riad Salamé, Marc Habka, avait affirmé à la chaîne MTV qu’ « il n’est pas vrai que la caution pour la libération de Salamé a été payée jusque-là et qu’il restait des procédures routinières très compliquées et une décision de justice attendue ». Mais la décision de le libérer a été prise selon nos sources, quoique il n’était pas clair à ce stade si l’ancien gouverneur était déjà sorti ou non de l’hôpital Bhannès (Metn) où il recevait des soins.

L’affaire pour laquelle Riad Salamé a été appelé à payer cette caution est celle du Compte de consultations lié à des transactions de quelque 44 millions de dollars, entre la société de courtage financière Optimum Invest et la Banque du Liban. Ces virements bancaires auraient été effectués à partir d'Optimum Invest à un compte de consultation de la BDL avant d'être versés dans des comptes privés.

La précédente Chambre d’action de Beyrouth sous la présidence du juge Nassib Élia avait fixé le 26 août dernier la caution pour la libération de M. Salamé à 20 millions de dollars, un record dans l’histoire de la justice libanaise. La nouvelle Chambre d’accusation, présidée cette fois par le juge Kamal Nassar, a accepté de revoir cette caution à la baisse, la fixant le 25 septembre à 14 millions de dollars. L'avocat Marc Habka avait présenté pour sa part une requête pour la libération de son client sans caution, se référant à l'article 108 du code de procédure pénale, selon lequel les prévenus peuvent sortir de détention sans payer de caution après un an de détention.

Riad Salamé, dont le mandat s'est terminé fin juillet 2023, est poursuivi pour « malversations financières présumées » dans plusieurs affaires au Liban et à l'étranger. Il est arrêté depuis septembre 2024. Des accusations qu'il continue de rejeter. Avec le paiement de cette caution, il ne fait plus l’objet de mandats d’arrêt au Liban. En juillet dernier, une caution de 3 millions de dollars avait été fixée à M. Salamé dans le cadre d’une autre affaire, celle de l’exploitation de biens en France, notamment un appartement situé sur les Champs-Élysées. Cette caution, apprend-on de source bien informée, a été payée fin août sous forme de biens fonciers.