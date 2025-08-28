Relaxe de Salamé : raisons médicales ou stratégie judiciaire ?

Pourquoi la chambre d’accusation de Beyrouth, présidée par intérim par Nassib Élia, a-t-elle décidé de remettre en liberté l’ex-gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, contre une caution de 20 millions de dollars, à seulement huit jours du délai légal d’un an au-delà duquel un prévenu détenu en matière criminelle, peut demander sa remise en liberté sans être tenu de verser une caution financière ?

M. Salamé avait été placé en garde à vue, le 3 septembre 2024, avant de faire l’objet, quelques jours plus tard, d’un mandat d’arrêt dans l'affaire dite « Optimum Invest » dans laquelle le gouverneur est soupçonné d'avoir détourné au moins 44 millions de dollars de la BDL, via des transactions avec cette société de courtage.

Une source judiciaire informée du dossier avait affirmé mardi à L’Orient-Le Jour, que la chambre d’accusation a motivé sa décision par des raisons médicales. Celle-ci s’est basée sur un rapport d’une commission de deux médecins légistes chargés par l’instance d’évaluer la santé de M. Salamé. Certains critiques se demandent, sous couvert d’anonymat, sur le timing de l’acceptation de ce rapport, soulignant que la défense de Riad Salamé avait auparavant présenté un premier rapport médical à l’appui d’une demande de remise en liberté, qui était restée sans suite. Interrogée, mercredi, à ce sujet, la source précitée affirme que le premier rapport établi par un médecin de l’hôpital de Bhannès, avait été jugé « peu détaillé », tandis que le second a clairement démontré la gravité de l’état de santé de M. Salamé, justifiant le tempo de la décision de relaxe.

En tout état de cause, affirme un ancien magistrat, la loi donne aux juges « un pouvoir souverain et une pleine liberté d’appréciation » dans le prononcé de leurs décisions.

Sur le plan de l’opportunité de la relaxe de M. Salamé, la chambre d’accusation fait l’objet de critiques contradictoires. Certains estiment que Riad Salamé ne doit pas être libéré avant d’être jugé. Ils soutiennent que l’article 108 du Code de procédure pénale qui limite la durée de détention provisoire à un an ne devrait pas lui être appliqué, car il inclut des exceptions, notamment pour des crimes portant atteinte à la sécurité de l’État. À leurs yeux, les infractions imputées à M. Salamé relèvent de « la sécurité économique » de l’État. Cette interprétation est rejetée par deux anciens magistrats spécialisés en matière pénale, contactés de part et d’autre par notre journal. Ils affirment que la législation sur la sécurité de l’État concerne des crimes de trahison, d’espionnage, d’atteinte à la défense nationale, ainsi que les attentats et complots.

Les deux experts concluent que M. Salamé doit être libéré à la « date butoir du 3 septembre », indiquant qu’il peut attendre cette échéance pour réclamer à la chambre d’accusation une remise en liberté sans caution.

Vérifier l'origine des fonds ?

Certains observateurs jugent d’ailleurs que la caution exigée est excessive, d’autant que tout prévenu doit bénéficier de la présomption d’innocence. À la question de savoir, si, en effet, le montant imposé n’est pas exagéré, la source judiciaire informée du dossier et citée plus haut, précise qu’il est proportionné à la somme de 44 millions de dollars pour laquelle M. Salamé est poursuivi, notant qu’il en représente moins de la moitié.

Par ailleurs, certains se demandent si le fait pour l’ex-gouverneur de la BDL de pouvoir mobiliser une somme aussi importante ne le mettrait pas dans l’embarras à l’égard de l’opinion publique et devant la justice. Un magistrat haut placé souligne que les fonds pourraient provenir de ses ressources personnelles, considérées comme légitimes, ou être apportés par des membres de sa famille ou d’autres proches, ou encore prendre la forme d’une hypothèque sur des biens immobiliers dont la valeur correspondrait au montant exigé. Il affirme, en outre, que la chambre d’accusation n’a pas compétence pour vérifier l’origine des fonds, soulignant qu’en cas de suspicion de blanchiment d’argent, cette prérogative revient à la banque dans laquelle une personne veut déposer des fonds, ou à la commission de contrôle des banques au sein de la BDL, ou au parquet.

À noter que Riad Salamé a le droit de demander à la chambre d’accusation une réduction de la somme en question, mais il n’a pas, à ce jour, fait usage de cette possibilité, affirme une source du Palais de justice.

Selon nos informations, Nassib Élia ne sera plus à son poste après vendredi, ayant été muté dans le cadre des dernières nominations judiciaires. Avec ses deux assesseurs, il continue toutefois ses investigations, ayant notamment demandé à la Commission spéciale d’investigation (CSI) de la Banque du Liban de lui fournir des informations sur des points du dossier. La commission aurait demandé un délai de deux mois pour remettre son rapport, compte tenu de la densité des questions. Le successeur de M. Kamal Nassar poursuivra l’enquête, en collaboration avec les assesseurs.





Indignation de collectifs de déposants

Sollicitées par L'OLJ, plusieurs associations de déposants ont réagi à la décision de libération sous caution de M. Salamé et mis en avant leurs nombreux doutes.

« Nous croyons au processus judiciaire. Mais dans des affaires comme celle impliquant Riad Salamé, la manière dont cela s’est déroulé – comme si la question pouvait se réduire à simplement payer de l’argent pour sortir libre – est inacceptable », estime l’avocate et membre du collectif L’Union des déposants, Dina Abou Zour. « Peu importe la valeur du montant, cela ne convaincra pas les gens que quelqu’un comme lui (...) mérite de sortir libre », ajoute-t-elle. Fouad Debs, également avocat et membre du même collectif, dit ne pas être surpris par la décision de justice. « C’est quelque chose que nous avons vu venir pour différentes raisons. La détention préventive est, par définition, temporaire », explique-t-il. « Le véritable scandale est la lenteur de l’enquête et du procès. Étant donné l’ampleur de cette affaire, une caution aussi élevée ne devrait pas surprendre », poursuit l’avocat. Il s’indigne de la possibilité que l’ex-gouverneur puisse s’acquitter du montant de la caution, « alors que les victimes de ses crimes présumés peinent à retirer 800 dollars de leurs propres comptes ». Il affirme que « certains déposants meurent faute de pouvoir payer leurs soins médicaux. Des enfants sont privés d’éducation et des familles ne peuvent pas payer leur loyer ».

Firas Tannous, fondateur du collectif Notre argent est à nous, s’est, lui, exprimé sur les réseaux sociaux pour exhorter le président Joseph Aoun à « contraindre le procureur général près la Cour de cassation à faire appel de la décision de libération » sous caution de M. Salamé. Il explique que des préparatifs étaient en cours pour une nouvelle mobilisation en cas de remise en liberté de Riad Salamé.

Pour sa part, Moussa Agathy, responsable médias du collectif Le Cri des déposants, rappelle que « la libération sous caution ne signifie pas acquittement. Nous devons attendre le procès et le jugement du tribunal. « À ce jour, il n’y a aucune enquête transparente qui révèle comment des milliards de dollars ont été perdus entre les gouvernements, la Banque du Liban et les banques », dénonce-t-il. Il plaide enfin pour que « tous les autres dossiers concernant Riad Salamé, et tous ceux responsables de l’effondrement financier du Liban, soient ouverts ».