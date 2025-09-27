Menu
Société - Témoignages

27 septembre 2024, 18h21, « tout le monde se fige » : des Libanais racontent l’assassinat de Hassan Nasrallah

Nombreux sont ceux qui disent avoir « tout de suite » compris que le chef du Hezbollah était visé au vu de l’ampleur des frappes israéliennes.

L'OLJ / Par Zeina ANTONIOS, le 27 septembre 2025 à 00h00

Un homme observe le site où l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 27 septembre 2024. Haitham Moussaoui/AFP

Attablée en terrasse dans le quartier de Badaro, à Beyrouth, Roula* prend un café avec ses amis, « pour tenter d’oublier la guerre », lorsqu’une série d’explosions particulièrement violentes retentit. Nous sommes le 27 septembre 2024, il est 18h21, et « tout le monde se fige ». Cela fait quelques jours que le conflit entre Israël et le Hezbollah, déclenché près d’un an plus tôt, a pris une tournure de guerre ouverte, mais ce bruit-là ne ressemble à rien d’autre. À moins de 5 kilomètres, en plein cœur de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, Israël vient d’assassiner le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mais ça, personne ne le sait encore.« Je n’avais jamais entendu un bruit pareil. Je me suis dit que j’allais mourir et que mes parents se retrouveraient seuls, mais à aucun moment je n’ai pensé que le sayyed (Nasrallah) avait...
