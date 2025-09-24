Après les critiques de Barrack, Rubio salue les efforts de Aoun et du gouvernement

En marge de sa participation à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le président Joseph Aoun a poursuivi ses efforts diplomatiques pour mobiliser la communauté internationale en soutien au Liban. Il a notamment plaidé pour qu’Israël cesse ses attaques contre le Sud et facilite la mission de l’État de restaurer le monopole des armes. La réunion la plus notoire du chef de l’État est celle qu’il a tenue lundi soir avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Celui-ci a salué les mesures adoptées par Beyrouth, au lendemain de critiques acerbes formulées par l’émissaire US, Tom Barrack, à l’encontre du gouvernement. Ce dernier avait en effet affirmé la veille que tout ce que fait Beyrouth (concernant le monopole des armes) « se limite à des paroles ». Le Conseil des ministres a pourtant adopté des décisions et des mesures historiques à ce sujet.

Selon un communiqué de la présidence, M. Aoun a demandé à M. Rubio l’aide des États-Unis pour veiller au respect par Israël de l’accord du 27 novembre 2024, conclu pour mettre fin à la guerre, « d’autant plus qu’aucune violation de cet accord n’a été commise du côté libanais ». Le président Aoun a aussi demandé à Washington « de soutenir l’armée libanaise en matériel et en équipements afin qu’elle puisse accomplir ses missions couvrant l’ensemble des régions libanaises ». Il a aussi souhaité que soient fournies les conditions nécessaires « pour parvenir à une paix juste, globale et durable dans la région du Moyen-Orient ». Le président Aoun a en outre réclamé « le soutien des États-Unis aux efforts déployés en vue de la tenue d’une conférence dédiée à la reconstruction du Liban ».De son côté, M. Rubio a confirmé « la poursuite du soutien américain au Liban, saluant les efforts déployés par le président Aoun et le gouvernement libanais pour permettre au pays de retrouver sa force et de surmonter les circonstances qu’il a traversées », rapporte la présidence. Ont assisté à la rencontre, aux côtés du président Aoun, le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Mouawad, et le conseiller politique du président de la République, Jean Aziz. Du côté américain étaient notamment présents l’ambassadeur Tom Barrack et l’émissaire Morgan Ortagus.

« Timing suspect »

Toujours lundi, le président Aoun a rencontré la sénatrice américaine Jeanne Shaheen et l’a remerciée pour le rôle qu’elle a joué dans l’allocation de 193 millions de dollars à l’armée libanaise et de 40 millions de dollars aux Forces de sécurité intérieure. La sénatrice Shaheen a salué les mesures sur le terrain prises par l’armée libanaise, soulignant que l’aide accordée vise à permettre aux forces armées d’assumer pleinement leurs responsabilités et que toute évolution positive de la situation au Liban contribuera à accroître cette aide. Mme Shaheen, qui est membre de la commission des relations étrangères du Congrès américain, s’était rendue au Liban fin août, en compagnie de Tom Barrack et Morgan Ortagus et du sénateur Lindsey Graham.Joseph Aoun a déclaré que ce soutien confirmait une fois de plus la confiance que les États-Unis accordent aux capacités de l’armée libanaise et à son rôle dans le maintien de la stabilité au Liban. Il a fait remarquer que le rôle de l’armée ne se limite pas seulement au déploiement dans le sud du Litani, mais comprend également le maintien de la sécurité à l’intérieur du pays ainsi que le long des frontières nord et est.Au cours de la rencontre, à laquelle assistait l’ambassadrice Nada Mouawad, M. Aoun a abordé la situation dans le Sud, soulignant le « timing suspect » de la frappe israélienne dimanche à Bint Jbeil qui a tué plusieurs membres d’une même famille, et ce quelques heures après la fin de la réunion du Comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban-Sud.Le chef de l’État a fait remarquer que la poursuite des attaques israéliennes soulève des questions quant à la capacité de la communauté internationale, en particulier des États-Unis et de la France qui ont parrainé le cessez-le-feu de novembre dernier, « à mettre fin à ces agressions successives, à ramener les prisonniers libanais et à mettre fin à l’escalade qui, si elle se poursuit, réduira à néant les efforts de ceux qui s’efforcent de rétablir la stabilité dans le Sud, les États-Unis en premier lieu ». Il a par ailleurs affirmé que le gouvernement libanais continue de mettre en œuvre les réformes financières et économiques sur lesquelles il s’était engagé, tout en poursuivant la coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il s’est enfin félicité du plan élaboré par le commandement de l’armée pour mettre en œuvre la décision du gouvernement concernant le monopole des armes.

Plusieurs entretiens

Mardi, le président a assisté à l’ouverture de l’Assemblée générale, où il doit prononcer un discours dans lequel il définira la position de Beyrouth « face aux développements internes et aux événements en cours dans la région ». À leur arrivée au siège de l’ONU, le président Aoun et la Première dame Neemat Aoun ont été accueillis dans la salle de réception par le secrétaire général, Antonio Guterres. En parallèle, le chef de l’État a rencontré à New York plusieurs dirigeants, dont le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh, le président irakien Abdellatif Rachid, le président polonais Karol Nawrocki, le prince héritier du Koweït, cheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, ainsi que la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Il s’est aussi entretenu avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. La veille, il avait rencontré ses homologues slovaque et finlandais, ainsi que les Premiers ministres irlandais et luxembourgeois.