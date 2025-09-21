Netanyahu évoque « la possibilité de faire la paix avec (ses) voisins du nord »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche lors d'une réunion du cabinet qu'Israël avait fait des progrès dans les négociations avec la Syrie qui pourraient déboucher sur des accords de paix avec Damas et Beyrouth. « Nos victoires au Liban face au Hezbollah ont ouvert une fenêtre d'opportunités inimaginable avant nos dernières opérations, il y a une possibilité de paix avec nos voisins au nord », a dit M. Netanyahu avant une réunion du gouvernement, selon des propos rapportés par l'AFP. « Nous menons des contacts avec les Syriens, il y a des avancées mais ça n'est pas pour tout de suite », a-t-il ajouté.

L'agence Reuters rapporte que M. Netanyahu a indiqué, dimanche, que les contacts avec la Syrie progressaient « quelque peu », mais que les deux parties étaient encore très éloignées l'une de l'autre. Le président syrien Ahmad el-Chareh a déclaré mercredi que les négociations en cours avec Israël en vue de conclure un pacte de sécurité pourraient aboutir « dans les prochains jours ».





Le Hezbollah est sorti affaibli de la guerre de treize mois menée contre Israël et qui s'est conclue par un cessez-le-feu le 27 novembre 2024. Malgré cet accord, Israël continue de frapper des cibles du Hezbollah de manière quasi-quotidienne, tout en occupant plusieurs points stratégiques au Liban-Sud. Les autorités libanaises appellent pour leur part à désarmer le parti chiite.

Depuis la prise du pouvoir à Damas par une coalition islamiste en décembre 2024, la Syrie et Israël, deux pays voisins techniquement en état de guerre depuis des décennies, ont amorcé un dialogue. Les négociations progressent et vont aboutir à « plusieurs accords » de sécurité d'ici la fin de l'année, avait annoncé Damas la semaine dernière.

Depuis la chute de l'ex-président syrien Bachar el-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires en Syrie. L'armée israélienne a également pénétré dans la zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie du plateau syrien occupée par Israël depuis 1967. Elle effectue régulièrement des incursions et occupe des positions dans le sud de la Syrie.

« Contre la création d'un État palestinien »

L'AFP rapporte par ailleurs que M. Netanyahu a affirmé que la création d'un État palestinien mettrait en danger l'existence d'Israël et promis de combattre les appels en ce sens devant l'Assemblée générale de l'ONU. « Nous devrons (...) lutter à l'ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme », a déclaré le Premier ministre avant une réunion du Conseil des ministres. « La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Entre autres pays occidentaux, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie ont reconnu officiellement l’État de Palestine, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, malgré de fortes pressions des États-Unis et d’Israël.