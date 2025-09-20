Comment Israël est devenu la principale source d'instabilité régionale aux yeux des pays du Golfe

Qu’il semble lointain le temps où l’intégration d’Israël dans la structure sécuritaire de la région était en gestation. C’était pourtant il y a trois ans seulement, en juillet 2022, que Joe Biden effectuait une tournée d’Israël à l’Arabie saoudite – qui a marqué la réhabilitation de Mohammad ben Salmane –, visant à proposer une architecture de défense commune face à la menace iranienne. Celle-ci devait passer par l’extension des accords de normalisation dits d’Abraham et par des pactes sécuritaires offrant en échange des garanties américaines. Mais, alors que la guerre à Gaza a eu pour effet de geler ces discussions, et que le royaume a ensuite durci ses conditions pour l’établissement de liens entre Tel-Aviv et Riyad, l’opération israélienne contre des responsables du Hamas à Doha le 9...

