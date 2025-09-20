Comment Israël est devenu la principale source d'instabilité régionale aux yeux des pays du Golfe

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant une carte du Moyen-Orient lors d'une conférence de presse au Government Press Office (GPO) à Jérusalem, le 4 septembre 2024. Abir Sultan/AFP
Qu’il semble lointain le temps où l’intégration d’Israël dans la structure sécuritaire de la région était en gestation. C’était pourtant il y a trois ans seulement, en juillet 2022, que Joe Biden effectuait une tournée d’Israël à l’Arabie saoudite – qui a marqué la réhabilitation de Mohammad ben Salmane –, visant à proposer une architecture de défense commune face à la menace iranienne. Celle-ci devait passer par l’extension des accords de normalisation dits d’Abraham et par des pactes sécuritaires offrant en échange des garanties américaines. Mais, alors que la guerre à Gaza a eu pour effet de geler ces discussions, et que le royaume a ensuite durci ses conditions pour l’établissement de liens entre Tel-Aviv et Riyad, l’opération israélienne contre des responsables du Hamas à Doha le 9 septembre constitue pour certains observateurs un...
