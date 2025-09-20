Un mort dans une frappe de drone israélien sur une voiture au sud du Litani

Une frappe de drone israélien qui a touché une voiture au niveau du virage de Aïn el-Kassab, sur la route dite de Khardali entre les cazas de Nabatiyé et Marjeyoun, au sud du fleuve Litani, a fait un mort, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

Samedi, des tracts israéliens ont également été largués par un drone israélien sur Meis el-Jabal (Marjeyoun). « Les propriétaires de ces biens immobiliers ont autorisé le Hezbollah à travailler dans leurs maisons. Ils ont exposé leurs familles et voisins au danger », peut-on lire sur les tracts. « Ne louez pas des maisons au Hezbollah, et ne lui permettez pas d’œuvre dans votre région. Éloignez-vous de ses combattants, notamment l’unité (d'élite de la formation pro-iranienne) al-Radouane », poursuit l'avertissement. Un drone de l'armée israélienne a aussi largué deux bombes sonores sur une zone au sud de Khiam (Marjeyoun).

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée israélienne a largué des grenades incendiaires sur Jabal el-Rafi dans la région de l'Iqlim al-Touffah, provoquant des incendies de forêts. Des équipes de la Défense civile sont intervenues pour les éteindre.

L'armée israélienne détruit une unité navale du Hezbollah

Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee avait écrit vendredi sur le réseau X que l'armée avait tué deux responsables du Hezbollah dans des frappes sur le Liban-Sud. « L’armée israélienne a mené une attaque qui a éliminé Amer Haël Qoussaybani, chef du complexe Sinaï du Hezbollah au Liban-Sud. Dans un autre raid, elle a tué un membre de la force al-Radwane dans la région de Tebnine », a-t-il écrit. Selon lui, les deux individus étaient « impliqués dans des tentatives de reconstruction d’infrastructures terroristes du Hezbollah dans la région ».

Le porte-parole de l'armée israélienne a ajouté que l'armée israélienne a « attaqué une unité navale utilisée par le Hezbollah pour recueillir des renseignements sur les forces israéliennes depuis les côtes de Naqoura ». « Ces activités constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. L’armée israélienne poursuivra son action pour éliminer toute menace contre l’État d’Israël », a-t-il poursuivi.

L'armée israélienne continue de violer le cessez-le-feu conclu il y a environ un an, à l'heure où les autorités libanaises tentent de désarmer les milices, dont le Hezbollah.

Dans ce contexte, le sénateur américain Lindsey Graham a affirmé vendredi au média Shams TV, basé à Erbil, que le désarmement du Hezbollah n’était pas négociable et que Washington donnerait son « feu vert » à Israël pour qu’il « fasse ce qu’il a à faire » dans le cas où le parti ne remettrait pas volontairement ses armes lourdes à l’armée libanaise, conformément au processus engagé par le gouvernement de Beyrouth.