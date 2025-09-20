Menu
Politique - Liban-Sud

Un mort dans une frappe de drone israélien sur une voiture au sud du Litani

L'armée israélienne affirme avoir détruit vendredi une unité navale utilisée par le Hezbollah pour la collecte de renseignements.

le 20 septembre 2025 à 18h17

Un mort dans une frappe de drone israélien sur une voiture au sud du Litani

Frappe de drone israélien visant une voiture sur la route dite de Khardali entre les cazas de Nabatiyé et Marjeyoun, au Liban-Sud, le 20 septembre 2025. Photo Mountasser Abdallah

Une frappe de drone israélien qui a touché une voiture au niveau du virage de Aïn el-Kassab, sur la route dite de Khardali entre les cazas de Nabatiyé et Marjeyoun, au sud du fleuve Litani, a fait un mort, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

Samedi, des tracts israéliens ont également été largués par un drone israélien sur Meis el-Jabal (Marjeyoun). « Les propriétaires de ces biens immobiliers ont autorisé le Hezbollah à travailler dans leurs maisons. Ils ont exposé leurs familles et voisins au danger », peut-on lire sur les tracts. « Ne louez pas des maisons au Hezbollah, et ne lui permettez pas d’œuvre dans votre région. Éloignez-vous de ses combattants, notamment l’unité (d'élite de la formation pro-iranienne) al-Radouane », poursuit l'avertissement. Un drone de l'armée israélienne a aussi largué deux bombes sonores sur une zone au sud de Khiam (Marjeyoun).

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée israélienne a largué des grenades incendiaires sur Jabal el-Rafi dans la région de l'Iqlim al-Touffah, provoquant des incendies de forêts. Des équipes de la Défense civile sont intervenues pour les éteindre.

L'armée israélienne détruit une unité navale du Hezbollah

Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee avait écrit vendredi sur le réseau X que l'armée avait tué deux responsables du Hezbollah dans des frappes sur le Liban-Sud. « L’armée israélienne a mené une attaque qui a éliminé Amer Haël Qoussaybani, chef du complexe Sinaï du Hezbollah au Liban-Sud. Dans un autre raid, elle a tué un membre de la force al-Radwane dans la région de Tebnine », a-t-il écrit. Selon lui, les deux individus étaient « impliqués dans des tentatives de reconstruction d’infrastructures terroristes du Hezbollah dans la région ».

Le porte-parole de l'armée israélienne a ajouté que l'armée israélienne a « attaqué une unité navale utilisée par le Hezbollah pour recueillir des renseignements sur les forces israéliennes depuis les côtes de Naqoura ». « Ces activités constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. L’armée israélienne poursuivra son action pour éliminer toute menace contre l’État d’Israël », a-t-il poursuivi.

Israël aura le feu vert américain pour « faire ce qu’il faut » si le Hezbollah ne se désarme pas volontairement

L'armée israélienne continue de violer le cessez-le-feu conclu il y a environ un an, à l'heure où les autorités libanaises tentent de désarmer les milices, dont le Hezbollah.

Dans ce contexte, le sénateur américain Lindsey Graham a affirmé vendredi au média Shams TV, basé à Erbil, que le désarmement du Hezbollah n’était pas négociable et que Washington donnerait son « feu vert » à Israël pour qu’il « fasse ce qu’il a à faire » dans le cas où le parti ne remettrait pas volontairement ses armes lourdes à l’armée libanaise, conformément au processus engagé par le gouvernement de Beyrouth.

