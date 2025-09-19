Calme précaire au Liban-Sud après une série de bombardements israéliens ce jeudi | Direct

Le président de la République, Joseph Aoun, a abordé, lors d’une réunion à Baabda avec le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, la situation sécuritaire dans le pays et les attaques israéliennes qui ont ciblé hier plusieurs localités et villages du Sud, ainsi que les résultats obtenus par l’armée dans le domaine de la lutte contre la drogue, rapporte l'Agence nationale d'information.
L’armée israélienne a annoncé qu’elle avait, en coordination avec le Shin Bet, arrêté plus de 75 Palestiniens en Cisjordanie occupée au cours de la semaine écoulée, affirmant, sans fournir d’éléments pour le démontrer, qu’ils étaient impliqués dans des activités terroristes, selon le Haaretz.
Dans la Békaa, depuis 6 h du matin, des drones israéliens survolent les localités de Janta, Yahfoufa, Kharbiyé, Nabi Chit, Khodr, Sarain, Brital, Haour Taala et Taybé, selon notre correspondante Sarah Abdallah.
Dans les environs de Beyrouth, le son d’un drone est également entendu au-dessus de l’autoroute reliant la capitale à la Békaa.
Gaza : Dans un livre, le pape ne se prononce pas sur un « génocide » à Gaza
Le Vatican « ne peut pas se prononcer » à ce stade pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza de « génocide », a déclaré le pape Léon XIV dans un entretien réalisé en juillet et publié jeudi, cité par l’AFP.
« Le mot +génocide+ est de plus en plus utilisé. Officiellement, le Saint-Siège estime que nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet pour le moment », a déclaré le pape américain dans un livre publié en espagnol au Pérou et intitulé « Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle ».
« Il existe une définition très technique de ce que pourrait être un génocide, mais de plus en plus de personnes soulèvent la question, notamment deux groupes de défense des droits de l'homme en Israël », a-t-il ajouté.
Dans le livre, le pape américain a également estimé « très préoccupant » le fait « qu'aucune réponse claire n'ait été apportée pour trouver des moyens efficaces d'atténuer les souffrances des habitants innocents de Gaza ».
« Même de la part des États-Unis, qui sont évidemment le (pays) tiers le plus important pour faire pression sur Israël –, malgré les déclarations très claires du gouvernement américain, et récemment du président (Donald) Trump », a-t-il dénoncé.
Toujours ce matin, l’armée israélienne a annoncé avoir intercepté jeudi soir deux drones qui avaient décollé depuis le Yémen, deux jours après avoir mené de nouvelles frappes sur le port de Hodeida.
À Rafah, au moins quatre soldats israéliens ont été tués dans une explosion jeudi, toujours selon l’armée israélienne.
Alors que l’armée israélienne a entamé cette semaine une offensive au sol dans Gaza-ville, les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué, jeudi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’un texte réclamant un cessez-le-feu et l’accès humanitaire à Gaza, provoquant la colère d’États membres qui ne veulent pas renoncer à peser sur ce dossier malgré les vétos américains répétés.
C’est un « moment sombre » pour ce Conseil, a déploré l’ambassadeur pakistanais Asim Iftikhar Ahmad. « Le monde regarde. Les pleurs des enfants devraient nous percer le cœur, l’angoisse des mères devrait secouer notre conscience », a-t-il ajouté, promettant de « continuer à agir, à parler ».
« Pardonnez-nous parce que ce Conseil n’a pas pu sauver vos enfants », a lancé de son côté l’ambassadeur algérien Amar Bendjama à destination de la population de Gaza. « Pardonnez-nous parce que le monde parle des droits mais nie les vôtres, à vous Palestiniens. »
En parallèle, Emmanuel Macron a défendu jeudi soir, dans une interview à une télévision israélienne, sa décision de reconnaître un État palestinien, « meilleure manière d'isoler le Hamas » à ses yeux, tout en condamnant une fois de plus vivement l'offensive à Gaza qui « détruit totalement » la « crédibilité » d'Israël.
Au Liban-Sud, un calme précaire s’est à nouveau installé après la série inédite de bombardements israéliens qui ont commencé jeudi en début de soirée, alors que le Hezbollah refuse toujours de livrer son arsenal et que l’émissaire américaine, Morgan Ortagus, est attendue dimanche à Beyrouth pour évoquer ce dossier et éviter un débordement.
Selon notre correspondant Mountasser Abdallah, des drones israéliens ont largué cinq bombes sonores sur le port de Naqoura entre 22 h et 23 h. L’une d’elles a explosé sur le toit d’un centre du renseignement de l’armée libanaise. Un pêcheur a également été légèrement blessé, sans que son état ne nécessite une hospitalisation.
Les habitants de plusieurs localités ont enfin dormi au son des drones israéliens patrouillant dans l’espace aérien libanais.
