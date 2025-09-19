Calme précaire au Liban-Sud après une série de bombardements israéliens ce jeudi | Direct

Gaza : Dans un livre, le pape ne se prononce pas sur un « génocide » à Gaza

Le Vatican « ne peut pas se prononcer » à ce stade pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza de « génocide », a déclaré le pape Léon XIV dans un entretien réalisé en juillet et publié jeudi, cité par l’AFP.

« Le mot +génocide+ est de plus en plus utilisé. Officiellement, le Saint-Siège estime que nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet pour le moment », a déclaré le pape américain dans un livre publié en espagnol au Pérou et intitulé « Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle ».

« Il existe une définition très technique de ce que pourrait être un génocide, mais de plus en plus de personnes soulèvent la question, notamment deux groupes de défense des droits de l'homme en Israël », a-t-il ajouté.

Dans le livre, le pape américain a également estimé « très préoccupant » le fait « qu'aucune réponse claire n'ait été apportée pour trouver des moyens efficaces d'atténuer les souffrances des habitants innocents de Gaza ».

« Même de la part des États-Unis, qui sont évidemment le (pays) tiers le plus important pour faire pression sur Israël –, malgré les déclarations très claires du gouvernement américain, et récemment du président (Donald) Trump », a-t-il dénoncé.