Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Ici, pas d'analgésiques ou de relaxants musculaires pour aider

L'aide humanitaire entre encore au compte-gouttes en raison des restrictions d'entrée imposées par Israël. De nombreuses personnes ont en outre été tuées en allant chercher de l'assistance.

L'OLJ / Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 18 septembre 2025 à 19h16

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Ici, pas d'analgésiques ou de relaxants musculaires pour aider

Une Gazaouie s'abrite du soleil près d'affaires sauvées des débris de la tour du Soldat inconnu, détruite dans une frappe nocturne israélienne, dans le quartier de Rimal de la ville de Gaza, le 15 septembre 2025. Omar al-Qattaa/AFP

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme confie à L’Orient-Le Jour comment un mal de dents s’est révélé être bien plus que ça.Ça ne ressemble en rien à un mal de dents classique. Depuis au moins trois mois, ma mâchoire supérieure me fait étrangement souffrir. La douleur se propage dans mes joues, parfois jusqu’à mon cou, d’autres fois jusqu’à ma tête. C’est comme si mes nerfs étaient comprimés, comme une crampe musculaire enfouie profondément dans mon visage. Ce n’est pas une douleur habituelle, qui s’intensifie avant de s’estomper. Elle persiste, me ronge et me plonge dans un inconfort constant. Pour la soulager, j’appuie mes doigts contre mon visage, tentant de maîtriser mes...
