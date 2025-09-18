Noor Alyacoubi depuis Gaza : Ici, pas d'analgésiques ou de relaxants musculaires pour aider

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme confie à L’Orient-Le Jour comment un mal de dents s’est révélé être bien plus que ça.Ça ne ressemble en rien à un mal de dents classique. Depuis au moins trois mois, ma mâchoire supérieure me fait étrangement souffrir. La douleur se propage dans mes joues, parfois jusqu’à mon cou, d’autres fois jusqu’à ma tête. C’est comme si mes nerfs étaient comprimés, comme une crampe musculaire enfouie profondément dans mon visage. Ce n’est pas une douleur habituelle, qui s’intensifie avant de s’estomper. Elle persiste, me ronge et me plonge dans un inconfort constant. Pour la soulager, j’appuie mes doigts...

