Naïm Kassem, aux blessés des bipeurs : Vous êtes la plus grande résistance, et Israël tombera

Dans une allocution télévisée de quelques minutes à l'occasion de la commémoration de l'attaque des bipeurs, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a loué les « blessés des bipeurs », les qualifiant de « la plus grande résistance », et a estimé qu'Israël a échoué dans sa tentative d' « anéantir (leur) capacité » et de les « faire sortir de la bataille ».

« Trois choses essentielles se manifestent en vous », a déclaré Naïm Kassem, s'adressant tout au long de sa prise de parole aux blessés, qui ont « passé une épreuve et un test », qu’ils ont « réussis » : la « guérison », le « relèvement », et la « continuité ». S'attardant sur ce dernier point, il a expliqué : « Que voulait l’ennemi israélien ? (...) anéantir votre capacité, vous faire sortir de la bataille. Or, vous y êtes entrés aujourd’hui avec plus de force, plus d’élan ». Avant d'énumérer : « Certains d’entre vous veulent poursuivre leurs études universitaires, d’autres ouvrir un atelier, certains veulent œuvrer dans le domaine social, l’un souhaite améliorer sa culture, un autre travailler dans le domaine médiatique ».

« Vous êtes sur la voie des martyrs les plus nobles et les plus grands (...) Vous êtes la plus grande résistance », a notamment dit le chef du Hezbollah. « Et sachez qu’Israël tombera, car il est occupation, injustice, criminalité et agression, et parce que les résistants le combattent jusqu’à la libération », a conclu Naïm Kassem.

Le 17 septembre 2024, en pleine guerre entre Israël et le Hezbollah, l'État hébreu avait fait exploser de manière simultanée des centaines de bipeurs du parti chiite, dans une opération qui avait fait douze tués et près de 3 000 blessés parmi les membres du Hezbollah et leurs proches.

De son côté, le mufti jaafarite Ahmad Kabalan a souligné, dans un communiqué publié mercredi, que « sans la résistance légendaire, le Liban n’existerait pas aujourd’hui ». « L'anniversaire du massacre choquant des bipeurs nous met face au crime de l'abandon national de celui qui a repris l'État et le pays (en allusion au Hezbollah) sans faire aucun profit depuis un demi-siècle », a également écrit le mufti. Selon lui, « cette position n’est pas une provocation ou une bravade, mais une affirmation de l’unité nationale, du partenariat civil et de l’intérêt souverain, et un rappel sans équivoque à l’État que, sans la résistance légendaire, le Liban n’existerait pas aujourd’hui ».

Le député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, intervenant au Parlement, a accusé le gouvernement de n'avoir pris «aucune mesure concrète» face aux attaques israéliennes, et « d’ignorer » le dossier de la reconstruction après la dernière guerre dévastatrice entre le parti chiite et Israël. Rendant lui aussi hommage aux tués et blessés de l’attaque des bipeurs, M. Fadlallah a qualifié l’opération israélienne de « crime contre l’humanité ». « Les blessés des bipeurs, ainsi que les familles des martyrs résistants, les civils et les blessés ont fait preuve de résistance et d’endurance, de disposition au sacrifice et d’attachement à la résistance », a-t-il déclaré.