Fadlallah dénonce « une zone tampon » israélienne au Liban-Sud et le « silence » du gouvernement

Le député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a affirmé mercredi que l’armée israélienne « est en train d’établir une zone tampon le long de la frontière au Liban-Sud ». Intervenant au Parlement à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque israélienne des bipeurs du Hezbollah, il a accusé le gouvernement de ne pas respecter sa déclaration ministérielle et « d’ignorer » le dossier de la reconstruction après la dernière guerre dévastatrice entre le parti chiite et Israël.

Selon M. Fadlallah, l’armée israélienne « occupe désormais une superficie de 100 kilomètres carrés du territoire libanais (...) Elle établit une zone tampon dans laquelle toute forme de vie est interdite, comme elle le fait dans de nombreux villages frontaliers ». M. Fadlallah a par ailleurs accusé le gouvernement de n'avoir pris «aucune mesure concrète» face aux attaques israéliennes. « Alors que l’ennemi étend son occupation, le silence règne pratiquement au niveau officiel. Le gouvernement n’a utilisé aucun moyen pour libérer son territoire et, dans le même temps, il cherche à empêcher l’un des moyens les plus importants, à savoir la résistance, dont le principe a été approuvé par l’accord de Taëf », a-t-il souligné.





Israël occupe plusieurs collines stratégiques au Liban-Sud et mène des attaques quasi-quotidiennes au Liban, malgré le cessez-le-feu de novembre 2024. Les autorités libanaises, elles, appellent le Hezbollah à remettre son arsenal, en accord avec une feuille de route présentée par l'émissaire américain Tom Barrack. Le parti chiite, lui, refuse de se plier à cette demande.

La reconstruction

Evoquant la question du désarmement de son parti, Hassan Fadlallah a affirmé que « la résistance (du Hezbollah) n'a jamais été une milice ». « La résistance n'était pas concernée par la clause relative (dans l'accord de Taëf) au retrait des armes des milices, et elle ne l'est pas non plus aujourd'hui. Son rôle se limite à l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour libérer le territoire, comme l'ont reconnu les gouvernements successifs au cours des trente-cinq dernières années ».

Le député s’est ensuite interrogé : « Quels moyens le gouvernement a-t-il utilisés pour libérer le territoire et étendre son autorité ? A-t-il commencé à renforcer l’armée comme promis dans sa déclaration ministérielle ? Existe-t-il un calendrier pour armer les troupes afin qu’elles puissent assumer leurs responsabilités ? Et qu’en est-il du droit du Liban à se défendre ? »

M. Fadlallah a également dénoncé « l’intention délibérée du gouvernement d’ignorer le dossier de la reconstruction, le budget ne prévoyant aucune allocation à cet effet », et a appelé l’exécutif à « respecter ses engagements dans ce domaine lors des sessions de discussion du budget général ». « Nous insistons pour que des crédits soient prévus, car leur absence dans le budget constitue une violation flagrante de la déclaration ministérielle et un déni de la responsabilité nationale du gouvernement envers son peuple. Prétendre qu’il n’y a pas d’argent ne peut tromper personne, car le gouvernement peut allouer des crédits spécifiques dans la mesure où son budget le permet et dispose des ressources nécessaires », a-t-il ajouté.

Rendant hommage aux tués et blessés de l’attaque des bipeurs, M. Fadlallah a qualifié l’opération israélienne de « crime contre l’humanité ». « Les blessés des bipeurs, ainsi que les familles des martyrs résistants, les civils et les blessés ont fait preuve de résistance et d’endurance, de disposition au sacrifice et d’attachement à la résistance », a-t-il déclaré.

Le 17 septembre 2024, en pleine guerre entre Israël et le Hezbollah, l'État hébreu avait fait exploser de manière simultanée des centaines de bipeurs du parti chiite. Cette opération avait fait douze tués et près de 3 000 blessés parmi les membres du Hezbollah et leurs proches.