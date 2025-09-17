Kabalan : Sans la résistance légendaire, le Liban n’existerait pas aujourd’hui

Le mufti de la République Ahmad Kabalan a souligné mercredi, à l'occasion du premier anniversaire de l'explosion des bipeurs du Hezbollah, qui avait fait des milliers de blessés lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2024, que « sans la résistance légendaire, le Liban n’existerait pas aujourd’hui ».

« L'anniversaire du massacre choquant des bipeurs nous met face au crime de l'abandon national de celui qui a repris l'État et le pays (en allusion au Hezbollah) sans faire aucun profit depuis un demi-siècle », a souligné le mufti dans un communiqué. Selon lui, « cette position n’est pas une provocation ou une bravade, mais une affirmation de l’unité nationale, du partenariat civil et de l’intérêt souverain, et un rappel sans équivoque à l’État que, sans la résistance légendaire, le Liban n’existerait pas aujourd’hui ».

Ahmad Kabalan a ajouté que « si la solidarité avec l’État frère du Qatar est une nécessité de partenariat, elle l’est encore davantage envers les habitants de Gaza, qui sont massacrés », appelant l’État à « assumer ses responsabilités nationales envers son peuple, son Sud, sa résistance et son choix souverain ». « Ce qui s’est passé avec le Qatar révèle le jeu dangereux des Américains dans la région, et rien ne menace davantage le Liban que la haine politique. Le président Nabih Berry représente un poids historique et une capacité nationale de réconciliation rare », a ajouté le mufti.

Ses propos interviennent après des frappes israéliennes qui ont ciblé des membres du Hamas au Qatar le 9 septembre à Doha. Lors du sommet exceptionnel des dirigeants arabes et musulmans organisé lundi en réponse à cette attaque sans précédent, le président libanais Joseph a affiché son soutien au Qatar, et affirmé que le Liban était « prêt pour la paix », conformément à l’Initiative arabe de 2002 centrée sur la solution à deux États.

Le mufti Kabalan a enfin souligné que « la résistance est la force du Liban et la source de sa légendaire résilience, et toute erreur dans l’appréciation politique menace le pays d’extinction ».