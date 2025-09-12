« Un crime contre l'enfance » : à Aïta el-Chaab, Israël détruit une école pour enfants en situation de handicap

Il s’agissait de la seule école de ce genre, encore fonctionnelle dans cette région du Liban-Sud. Jeudi à l'aube, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée en territoire libanais, au niveau du village de Aïta el-Chaab dans le caza de Bint Jbeil, et a dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.L’explosion a complètement détruit la bâtisse qui « avait déjà été endommagée par les frappes israéliennes » depuis le début du conflit en octobre 2023, précise à L'Orient-Le Jour un mokhtar de Aïta el-Chaab qui a souhaité rester anonyme. « L’armée israélienne a fait en sorte de la détruire totalement », se désole-t-il.Cette école, qui dépend du ministère des Affaires sociales et qui était en partie financée par des organisations non...

