« Un crime contre l'enfance » : à Aïta el-Chaab, Israël détruit une école pour enfants en situation de handicap

Une école pour enfants en situation de handicap dans le village libanais de Aïta el-Chaab, détruite par l'armée israélienne, dans une photo en date du 11 septembre 2025. Photo partagée sur les réseaux sociaux par la ministre des Affaires sociales
Il s’agissait de la seule école de ce genre, encore fonctionnelle dans cette région du Liban-Sud. Jeudi à l'aube, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée en territoire libanais, au niveau du village de Aïta el-Chaab dans le caza de Bint Jbeil, et a dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.L’explosion a complètement détruit la bâtisse qui « avait déjà été endommagée par les frappes israéliennes » depuis le début du conflit en octobre 2023, précise à L'Orient-Le Jour un mokhtar de Aïta el-Chaab qui a souhaité rester anonyme. « L’armée israélienne a fait en sorte de la détruire totalement », se désole-t-il.Cette école, qui dépend du ministère des Affaires sociales et qui était en partie financée par des organisations non gouvernementales, accueillait exclusivement des personnes en...
Il s’agissait de la seule école de ce genre, encore fonctionnelle dans cette région du Liban-Sud. Jeudi à l'aube, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée en territoire libanais, au niveau du village de Aïta el-Chaab dans le caza de Bint Jbeil, et a dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.L’explosion a complètement détruit la bâtisse qui « avait déjà été endommagée par les frappes israéliennes » depuis le début du conflit en octobre 2023, précise à L'Orient-Le Jour un mokhtar de Aïta el-Chaab qui a souhaité rester anonyme. « L’armée israélienne a fait en sorte de la détruire totalement », se désole-t-il.Cette école, qui dépend du ministère des Affaires sociales et qui était en partie financée par des organisations non...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.