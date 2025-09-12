Menu
Société - Liban-Sud

« Un crime contre l'enfance » : à Aïta el-Chaab, Israël détruit une école pour enfants en situation de handicap

L’établissement dépendant du ministère des Affaires sociales accueillait plusieurs centaines d’élèves avant sa fermeture récente en raison des bombardements israéliens fréquents.

Par Lisa GOURSAUD, le 12 septembre 2025 à 16h26

Une école pour enfants en situation de handicap dans le village libanais de Aïta el-Chaab, détruite par l'armée israélienne, dans une photo en date du 11 septembre 2025. Photo partagée sur les réseaux sociaux par la ministre des Affaires sociales

Il s’agissait de la seule école de ce genre, encore fonctionnelle dans cette région du Liban-Sud. Jeudi à l'aube, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée en territoire libanais, au niveau du village de Aïta el-Chaab dans le caza de Bint Jbeil, et a dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.L’explosion a complètement détruit la bâtisse qui « avait déjà été endommagée par les frappes israéliennes » depuis le début du conflit en octobre 2023, précise à L'Orient-Le Jour un mokhtar de Aïta el-Chaab qui a souhaité rester anonyme. « L’armée israélienne a fait en sorte de la détruire totalement », se désole-t-il.Cette école, qui dépend du ministère des Affaires sociales et qui était en partie financée par des organisations non gouvernementales, accueillait exclusivement des personnes en...
