Un chercheur libanais porte un nouvel espoir contre la fibrose pulmonaire

À travers leur recherche, Georges Doumet Helou et son groupe, « Mécanismes d’immunomodulation dans la fibrose pulmonaire » (MIFIP), à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), proposent une approche innovante dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Il s’agit d’utiliser « des immunothérapies reprogrammant les cellules immunitaires du poumon afin qu’elles adoptent une réponse anti-fibrosante », explique le Dr Helou. « À long terme, notre recherche translationnelle, qui combine approches fondamentales et cliniques, pourrait contribuer au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques prometteuses contre cette grave maladie. Elle posera également les fondations de futurs projets scientifiques, suscitant un intérêt croissant pour le domaine émergent de l’immunothérapie anti-fibrosante », poursuit-il, ajoutant que cette recherche est menée en étroite interaction avec le Centre de référence des maladies pulmonaires rares (RespiRare) de l’Hôpital Bichat, coordonné par le Pr Bruno Crestani. « Cela constitue un atout majeur pour sa mise en œuvre et son ancrage clinique », souligne-t-il.

L’objectif du prix Sanofi iAwards Europe, programme d’appel à projets, est de permettre de transformer les idées issues de la recherche académique médicale et translationnelle en de potentielles cibles thérapeutiques. Les projets récompensés bénéficient d’une collaboration d’un an avec l’accompagnement scientifique d’un expert Sanofi, ainsi que d’un financement d’amorçage de 120 000 euros. Le chercheur franco-libanais y voit « un soutien financier déterminant » pour ses travaux de recherche, permettant d’accélérer leur avancement, d’autant plus que ce prix complète les financements que son groupe de recherche a déjà obtenus, notamment ceux de l’Agence nationale de la recherche en France (ANR), d’Inserm Transfert (structure de valorisation et transfert de la recherche biomédicale affiliée à l’Inserm) et de la Fondation du Souffle (fondation caritative française orientée vers la santé respiratoire). Cette récompense pourrait également servir de tremplin à des collaborations durables avec Sanofi, enrichissant ainsi les perspectives de ce projet, en matière d’innovation et de développement scientifique. « Le prix Sanofi iAwards Europe contribue à accroître ma visibilité, ainsi qu’à renforcer mon intégration au sein de la communauté scientifique, en particulier en Europe », de même qu’il « récompense des années d’études intensives et un parcours professionnel solide, entamé en tant que professeur assistant de recherche à l’École de médecine Keck de l’Université de Californie du Sud », indique le Dr Helou. Sur le plan personnel, celui-ci considère le prix Sanofi iAwards Europe non seulement comme « une reconnaissance profondément valorisante » et une réussite qu’il partage avec les membres de son groupe et ses collaborateurs, mais aussi « l’aboutissement d’une détermination sans faille et d’une persévérance constante ». « Il revêt une signification toute particulière pour moi, coïncidant avec la naissance de mon fils Ryan, à qui je le dédie », poursuit-il.

Système immunitaire et fibrose pulmonaire,l’indéniable lien

Basé au Centre de recherche sur l’inflammation (CRI), le groupe de Georges Doumet Helou axe son travail sur l’étude de l’immunité pulmonaire dans des contextes pathologiques. Il s’agit en particulier d’explorer « les mécanismes immunitaires susceptibles d’être impliqués dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie respiratoire fatale caractérisée par une accumulation excessive de tissu cicatriciel dans les poumons, altérant ainsi les échanges gazeux ». Le chercheur explique ainsi que dans le cadre de la thèse de son doctorant, Deepak Pokhreal, le travail de recherche a révélé la dérégulation d’un mécanisme immunitaire protecteur chez les patients atteints de FPI, ce qui empêche ce mécanisme de fonctionner correctement. Par conséquent, favorisant l’inflammation, le système immunitaire participe à l’aggravation de la maladie. Cependant, le Dr Helou précise que, en activant certains mécanismes régulateurs, le système immunitaire pourrait également jouer un rôle protecteur. « Dans ce dernier projet, nous formulons l’hypothèse que le ciblage et le renforcement de ces mécanismes protecteurs pourraient non seulement atténuer l’inflammation, mais aussi ralentir de manière significative la progression de la fibrose chez les patients atteints de FPI. »

Ainsi, l’objectif principal du projet est de « développer des molécules thérapeutiques capables de cibler ces mécanismes pour restaurer ou renforcer leur activité protectrice. Nous avons d’ores et déjà développé deux anticorps monoclonaux qui sont en cours d’évaluation sur des prélèvements biologiques de patients atteints de FPI, ayant accepté de participer à notre étude », révèle Georges Doumet Helou.

Le chercheur rappelle que « la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie fatale, avec une espérance de vie moyenne de 3 à 5 ans après le diagnostic ». Pour cet immunologiste et son groupe, l’enjeu est de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques, alors que « les traitements disponibles sont très limités et ne permettent que de ralentir la progression de la maladie, sans la guérir ». « Ce manque d’options thérapeutiques s’explique principalement par l’absence de compréhension suffisante de la cause de la pathologie, d’où le terme idiopathique ». En particulier, le rôle du système immunitaire dans le déclenchement de la FPI reste mal élucidé », explique-t-il.

Combinant ses deux passions, l’enseignement et la recherche, Georges Doumet Helou s’est fixé comme mission d’accompagner les nouveaux talents « pour innover sans cesse » et « contribuer concrètement à l’amélioration de la vie des patients ». Se déclarant « profondément reconnaissant » envers les États-Unis et la France qui lui ont offert de nombreuses opportunités, il confie ressentir « une grande nostalgie » pour son pays natal, le Liban. « J’espère qu’un jour, je pourrais également jouer un rôle dans le développement de la recherche médicale dans ce coin du monde qui me tient particulièrement à cœur », conclut-il.