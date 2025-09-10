« Tant qu’Israël sévit, aucun endroit n’est sûr » : après les frappes israéliennes à Doha, des expatriés libanais réagissent

« La guerre à Gaza peut se terminer demain », avait affirmé mardi Gideon Saar, ministre israélien des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse à l’étranger. Quelques heures plus tard, Israël menait des frappes inédites sur Doha, la capitale qatarie qui accueille le bureau politique du Hamas, ciblant des dirigeants du mouvement islamiste palestinien. Une attaque qui a fait six morts, dont le fils d'un dirigeant du mouvement islamiste palestinien. « Israël assume l’entière responsabilité » de cette attaque, avait déclaré plus tard le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, affirmant que ce raid faisait suite aux « attaques meurtrières » du Hamas la veille à Jérusalem-Est. Le Qatar, médiateur dans les négociations entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, a, lui, jugé...

