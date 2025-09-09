Raad : Les pressions sur Saad Hariri étaient plus fortes que celles exercées aujourd'hui sur le gouvernement Salam

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah Mohammad Raad a estimé lundi que les pressions qui avaient été exercées sur l'ex-Premier ministre Saad Hariri étaient « plus fortes » que celles subies aujourd'hui par le chef du gouvernement actuel de Nawaf Salam, qui a entériné il y a un mois le désarmement du parti chiite.

Dans un entretien accordé à la radio du parti, al-Nour, M. Raad a déclaré que « les pressions sur Saad Hariri étaient plus importantes que celles exercées actuellement sur ce gouvernement ». Il a ajouté que « pendant 12 ans, Saad Hariri a enduré les pressions mais n’a pas accepté que du sang soit versé à l’intérieur du pays, et il en a payé le prix ».

Saad Hariri a présidé le gouvernement entre septembre 2009 et janvier 2011, puis une seconde fois entre décembre 2016 et janvier 2020, avant d'annoncer son retrait de la vie politique libanaise. Son père, également ex-Premier ministre, avait été assassiné en 2005 dans un attentat à la voiture piégé en plein centre-ville de Beyrouth, qui a tué 22 personnes et blessé 226 autres. Un tribunal spécial de l'ONU avait condamné en 2020 plusieurs membres du Hezbollah pour cette attaque. Saad Hariri avait salué le verdict sans toutefois confronter le parti chiite, se disant attaché à la paix civile.

Mohammad Raad a par ailleurs affirmé que le Hezbollah « veille à ce que la relation avec le président de la République Joseph Aoun soit maintenue, car le chef de l’État au moins entend ce que nous proposons, exprime son avis, ses craintes ou les offres qui lui parviennent ». « Contrairement à certains responsables, nous privilégions la prudence, le calme et l’absence de précipitation, ce qui est un des mérites du pouvoir. Mais chez certains, il y a du mépris et de l’entêtement », a-t-il encore critiqué.

« Stratégie nationale souveraine »

Le député a soutenu que le Hezbollah « ne mène pas de démonstration de force sur la scène intérieure », alors que le chef du parti, le cheikh Naïm Kassem, avait agité la menace de guerre civile en cas de désarmement du parti de Dieu. M. Raad a pointé du doigt « ceux qui exhibent leur puissance en pariant aussi sur le soutien occidental, américain et israélien », notant que « ce soutien ne leur sera d’aucune utilité pour faire pression sur le Hezbollah en vue d'obtenir ce à quoi ils n’ont aucun droit. « Nous sommes ouverts à un dialogue sur les armes, mais instaurons d’abord la souveraineté puis discutons-en (...) Tant qu’il n’y a pas d’engagement israélien à un cessez-le-feu, et tant qu’il y a des otages en Israël, comment pouvons-nous discuter de ces armes à l’intérieur ? Lorsque l’Israélien se retirera de notre terre et qu’il mettra fin aux agressions sur notre sol, alors nous nous entendrons entre nous au Liban ». Selon lui, la question du désarmement doit être abordée « dans le cadre d’une véritable stratégie nationale souveraine qui protège le Liban ».

Après avoir chargé l'armée libanaise début août d'élaborer un plan pour démanteler les arsenaux des milices, à commencer par le Hezbollah, le Conseil des ministres a affirmé vendredi avoir « bien accueilli » ce plan mis en place cependant sans calendrier précis.