Monopole des armes : comment jouer Nabih Berry contre le Hezbollah
OLJ / Par Élie FAYAD,
le 09 septembre 2025 à 00h00
Manifestation de partisans du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo Mohammad Yassine
Une fois de plus, les Libanais ont le sentiment que leurs efforts pour tourner la page de 17 ans d’hégémonie du Hezbollah sur la vie politique du pays du Cèdre sont bloqués du fait du verrouillage de la communauté chiite par le tandem Hezbollah-Amal. Il est pourtant vrai que cette fois-ci, le pouvoir exécutif est resté ferme sur le principe dans sa volonté d’appliquer les décisions prises au début du mois d’août dernier sur la question du monopole des armes aux mains de l’État. Cependant, face au front du refus opposé par le duo, le Conseil des ministres a dû opérer une retraite tactique sur le calendrier de la mise en œuvre de ces décisions et, ce qui est plus important, sur sa capacité à dire non à la théorie maximaliste (et contraire à la Constitution) défendue par les deux formations chiites au sujet du pacte national.Des...
Une fois de plus, les Libanais ont le sentiment que leurs efforts pour tourner la page de 17 ans d’hégémonie du Hezbollah sur la vie politique du pays du Cèdre sont bloqués du fait du verrouillage de la communauté chiite par le tandem Hezbollah-Amal. Il est pourtant vrai que cette fois-ci, le pouvoir exécutif est resté ferme sur le principe dans sa volonté d’appliquer les décisions prises au début du mois d’août dernier sur la question du monopole des armes aux mains de l’État. Cependant, face au front du refus opposé par le duo, le Conseil des ministres a dû opérer une retraite tactique sur le calendrier de la mise en œuvre de ces décisions et, ce qui est plus important, sur sa capacité à dire non à la théorie maximaliste (et contraire à la Constitution) défendue par les deux formations chiites...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.