L'ambassade des États-Unis au Liban dément avoir renforcé sa sécurité

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis au Liban a démenti lundi à L’Orient-Le Jour des informations selon lesquelles la mission diplomatique aurait renforcé les mesures de sécurité à son siège de Awkar, au Metn, au nord de Beyrouth.

Dimanche, un site d’information émirati, Erem News, avait publié une information relayée par des médias libanais, selon laquelle « Washington avait relevé le niveau de sécurité et les mesures de protection pour l’ambassade américaine ces dernières heures ». Erem News, qui cite « des sources libanaises de haut niveau », ajoutait que des forces spéciales américaines seraient arrivées au Liban ces deux derniers jours, dans le cadre d’un plan visant à renforcer la sécurité de l’ambassade « afin qu’elle ne soit exposée à aucun danger ou menace, que ce soit de la part du Hezbollah dirigeant des manifestants vers le périmètre de l’ambassade ou d’éventuelles opérations de sabotage militaire, dans le contexte de la présence d’éléments du Corps des Gardiens de la révolution iraniens au Liban ».

Réagissant à ces allégations, le porte-parole de l’ambassade américaine, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, a affirmé qu’elles étaient inexactes.

Des partisans du Hezbollah ont organisé des manifestations pour protester contre la décision adoptée par le gouvernement libanais, le 5 août, visant à désarmer le Hezbollah d’ici la fin de l’année. Ces mouvements, restés jusqu’à présent circonscrits et limités à la banlieue sud de Beyrouth et ses environs directs, avaient brièvement repris après que le gouvernement a « accueilli » le 5 septembre le plan élaboré par l’armée libanaise pour démanteler l’arsenal du groupe. Aucun débordement lié à ces mobilisations n'a été enregistré au cours du mois écoulé, contrairement à des sit-in qui avaient eu lieu en février dernier et au cours desquels un convoi de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) avait été attaqué et un Casque bleu blessé dans la banlieue sud de Beyrouth. Ces manifestations avaient été organisées après des déclarations de Morgan Ortagus, qui était alors émissaire américaine pour la région, concernant le Hezbollah.

La dernière manifestation devant l'ambassade US à Awkar avait eu lieu en octobre 2023, après une frappe israélienne meurtrière contre un hôpital à Gaza, dans le sillage de l'offensive contre l'enclave palestinienne en réponse à l'opération « Déluge d'al-Aqsa » du Hamas en Israël, le 7 octobre de la même année.