Monopole des armes : Ce qui a vraiment été décidé lors du dernier Conseil des ministres

Chacun y voit ce qui l'arrange. Les interprétations diffèrent concernant la décision du Conseil des ministres de vendredi de se « féliciter » du plan de l'armée sur le monopole des armes. D'un côté (notamment au sein des milieux du Hezbollah), on souligne le fait que le gouvernement n'a pas « adopté » le plan de la troupe, ce qui signifierait qu'il ne sera pas implémenté, du moins dans l'immédiat, afin de ne pas risquer un recours à la violence de la part de la milice pro-iranienne. D'autant que le chef de l'armée, Rodolphe Haykal, a mis l'accent lors de son exposé devant les ministres sur les obstacles auxquels l'institution militaire sera confrontée.De l'autre, on estime qu'étant donné que l'armée doit présenter un rapport mensuel au gouvernement sur la mise en...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte