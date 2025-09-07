Monopole des armes : Ce qui a vraiment été décidé lors du dernier Conseil des ministres
L'armée devra lancer une politique d'« endiguement » et ne plus reconnaître les « laissez-passer » des combattants du Hezbollah. Toutefois, la date limite du 31 décembre pour le désarmement n'est plus d'actualité.
Le Premier ministre, Nawaf Salam, et le ministre de la Justice, Adel Nassar, arrivent à la séance du Conseil des ministres, le vendredi 5 août 2025. Photo Mohammad Yassine/L'OLJ
Chacun y voit ce qui l'arrange. Les interprétations diffèrent concernant la décision du Conseil des ministres de vendredi de se « féliciter » du plan de l'armée sur le monopole des armes. D'un côté (notamment au sein des milieux du Hezbollah), on souligne le fait que le gouvernement n'a pas « adopté » le plan de la troupe, ce qui signifierait qu'il ne sera pas implémenté, du moins dans l'immédiat, afin de ne pas risquer un recours à la violence de la part de la milice pro-iranienne. D'autant que le chef de l'armée, Rodolphe Haykal, a mis l'accent lors de son exposé devant les ministres sur les obstacles auxquels l'institution militaire sera confrontée.De l'autre, on estime qu'étant donné que l'armée doit présenter un rapport mensuel au gouvernement sur la mise en exécution de ce plan,...
Chacun y voit ce qui l'arrange. Les interprétations diffèrent concernant la décision du Conseil des ministres de vendredi de se « féliciter » du plan de l'armée sur le monopole des armes. D'un côté (notamment au sein des milieux du Hezbollah), on souligne le fait que le gouvernement n'a pas « adopté » le plan de la troupe, ce qui signifierait qu'il ne sera pas implémenté, du moins dans l'immédiat, afin de ne pas risquer un recours à la violence de la part de la milice pro-iranienne. D'autant que le chef de l'armée, Rodolphe Haykal, a mis l'accent lors de son exposé devant les ministres sur les obstacles auxquels l'institution militaire sera confrontée.De l'autre, on estime qu'étant donné que l'armée doit présenter un rapport mensuel au gouvernement sur la mise en...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.