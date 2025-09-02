Barrage illégal construit à des fins personnelles sur un affluent du Litani

L’Office national du Litani a annoncé mardi qu'un particulier avait « construit un barrage illégal sur l'un des principaux affluents du fleuve Ghozayel » dans le village de Kfarzabad (caza de Zahlé) afin de pouvoir utiliser l'eau à des fins personnelles. Le fleuve Ghozayel est lui-même un affluent du Litani, le plus grand fleuve du Liban.

« Au cours d'une inspection de routine, les équipes techniques de l'Office national du Litani ont découvert une grave infraction dans la localité de Kfarzabad, située au niveau du bassin supérieur du fleuve Litani : un barrage illégal a été construit par un homme portant le nom de Adnan Abdelfattah sur l'un des principaux affluents de la rivière Ghozayel, ce qui lui a permis de recueillir l'eau et de la monopoliser pour son usage personnel, empêchant ainsi son écoulement naturel », indique le communiqué.

« Cette action constitue un crime environnemental majeur et une violation flagrante de la propriété publique du fleuve, menaçant l'équilibre écologique et exacerbant les crises de sécheresse et de pollution », ajoute le communiqué de l’Office du Litani. Le Liban connaît une saison d'étiage particulièrement sèche en raison d'un hiver très pauvre en pluies.

L'office souligne qu'il « ne tolérera aucun monopole sur l'eau publique » et appelle les autorités compétentes à « intervenir immédiatement pour démanteler le barrage illégal et poursuivre le contrevenant devant la justice compétente ».