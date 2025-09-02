Un rapport interne de l'armée israélienne montre que « l'offensive sur Gaza a échoué », rapporte le Haaretz

Un document interne de l'armée israélienne conclut que son offensive sur Gaza a échoué, selon un reportage diffusé dimanche par Channel 12 News et cité lundi par le quotidien israélien de gauche Haaretz.

Le document affirme qu'Israël a commis « toutes les erreurs possibles » en menant une guerre « contraire à sa propre doctrine militaire ». Il affirme également que le Hamas avait « toutes les conditions pour survivre et gagner », plusieurs des principaux objectifs de l'opération n'ayant pas été atteints, à savoir que le mouvement islamiste n'a pas été vaincu et que les otages n'ont pas été libérés, ni par une action militaire ni par un accord négocié.

Le rapport soutient en outre qu'Israël a involontairement fourni des ressources au Hamas, épuisé ses propres forces et perdu le soutien international. Il identifie les principales raisons de l'échec de l'offensive, baptisée « Chariots de Gédéon », qui a débuté en mai.

Selon le document, l'un des principaux problèmes a été la mauvaise gestion de l'aide humanitaire, qui aurait permis au Hamas de lancer une « campagne médiatique » internationale présentant Gaza comme une région en proie à la famine. Parmi les autres échecs, on peut citer les redéploiements répétés de troupes dans des zones précédemment sécurisées et des tactiques de combat qui se sont avérées inefficaces contre les méthodes de guérilla du Hamas.

Les offensives israéliennes ont déplacé la plupart de la population palestinienne de l'enclave au moins une fois, et l'ONU a déclaré l'état de famine dans ce territoire assiégé depuis le début de la guerre déclenchée par l'opération « Déluge d'al-Aqsa » du Hamas en territoire israélien, le 7 octobre 2023.

L'assassinat de Mohammad Sinouar

Malgré les nombreuses lacunes mises en évidence, le document souligne toutefois « certaines réussites opérationnelles ». Il note que « les infrastructures du Hamas dans la zone tampon le long de la frontière israélienne et dans d'autres régions ont été entièrement détruites. L'armée a également infligé des dommages importants aux combattants et aux installations du Hamas ». Il fait également état de la récupération de plusieurs corps d'otages et des revers subis par les dirigeants du mouvement palestinien, en particulier l'assassinat de l'un de ses dirigeants, Mohammad Sinouar.

Le Hamas a confirmé fin août la mort de ce dernier, trois mois après que l'armée israélienne eut annoncé l'avoir tué lors d'une frappe sur Khan Younès, dans le sud de Gaza. Mohammad Sinouar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l'ancien leader du mouvement palestinien, présenté comme le principal architecte de l'attaque du 7-Octobre. Il a lui-même été tué en octobre 2024 par l'armée israélienne dans le sud de Gaza.

Réagissant à la publication du rapport militaire interne, l'armée israélienne, citées par le Haaretz a déclaré : « Ces contenus ont été diffusés sans autorisation et sans l'accord des parties concernées. L'armée israélienne a atteint les objectifs fixés pour l'opération Chariots de Gédéon et a obtenu de nombreux résultats ».