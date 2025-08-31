Le Hamas confirme la mort de Mohammed Sinouar, trois mois après l'annonce par Israël de son assassinat

Le Hamas a confirmé dimanche la mort de l'un de ses chefs, Mohammed Sinouar, trois mois après que l’armée israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Mohammed Sinouar a été « éliminé » le 13 mai 2025, « alors qu'il se cachait dans un centre de commandement et de contrôle souterrain », avait indiqué l'armée israélienne. Le 28 mai, lors d'une session du Parlement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déclaré qu'Israël avait « éliminé Mohammad Sinouar ».

Mohammed Sinouar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l'ex-chef suprême du mouvement palestinien, dépeint comme le principal architecte de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza. Il a été lui-même tué par Israël en octobre 2024 par des tirs de soldats israéliens dans le sud de la bande de Gaza.

Très influencé par son frère Yahya, de 10 ans son aîné, Mohammed Sinouar avait rejoint en 1991 la branche militaire du Hamas l’année même de sa création, à l’âge de 16 ans, quatre ans seulement après la fondation du mouvement en 1987. Fin stratège, il avait gravi progressivement les échelons du mouvement islamiste, occupant des postes clés jusqu’à devenir en 2005 commandant de l’armée au sein de la brigade de Khan Younès.

« Membres martyrs du Conseil militaire »

Samedi soir, sa photo a été montrée à côté de celles de responsables politiques et militaires du Hamas tués par Israël et diffusées par le mouvement palestinien. Il s'agit des photos de Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh, chef politique du Hamas, Mohammed Deif, commandant en chef de la branche armée du mouvement, les Brigades al-Qassam, et de deux membres du conseil militaire, Bassem Issa et Raed Thabet. Ils sont tous présentés comme des « membres martyrs du Conseil militaire ».

Deux sources au sein du Hamas avaient indiqué que Mohammed Sinouar avait pris la tête du conseil militaire des brigades al-Qassam, après l'assassinat de Mohammed Deif.

Le 8 juin, l'armée israélienne a dit avoir identifié le corps de Mohammed Sinouar, « localisé dans le tunnel souterrain situé sous l'hôpital européen de Khan Younès ».

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent retenues à Gaza dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 63.025 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.