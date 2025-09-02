Deux missiles tirés par le Yémen vers Israël s’écrasent en Arabie saoudite, selon des médias israéliens ; la Belgique va reconnaître la Palestine en septembre | Direct

Désarmement du Hezbollah
À quelques jours du Conseil des ministres, le président du Parlement Nabih Berry a mis une initiative sur la table. « L’Orient-Le Jour » en révèle les grandes lignes, dans cet article.
Selon le média palestinien Quds News Network, tôt ce matin, l’armée israélienne a arrêté le maire palestinien d’Hébron, Tayssir Abou Chneyné, après avoir perquisitionné et saccagé son domicile dans la ville, située au sud de la Cisjordanie occupée. L’information a été relayée par plusieurs médias israéliens.
Reconnaître un État palestinien « n’est pas symbolique », car cela offre « une perspective d’avenir », a estimé lundi à Rome la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, selon l'AFP.
« Nous avons discuté de la reconnaissance de l’État palestinien, et j’ai clairement indiqué que cette reconnaissance n’était pas symbolique. La reconnaissance de l’État palestinien nous offre une perspective d’avenir », a-t-elle déclaré à la presse après une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.
« Elle montre que l’on préserve la solution à deux États, qui s’est érodée depuis longtemps. Elle envoie également un message clair : la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l’État d’Israël », a-t-elle insisté.
Selon Al-Jazeera, la municipalité de Gaza-ville a mis en garde contre des débordements du réseau d’assainissement des eaux usées dans la ville, en raison des dégâts provoqués par l’armée israélienne au début de son siège.
Le porte-parole de la défense civile de Gaza a fait état mardi de 13 morts dans des frappes aériennes israéliennes, menées pendant la nuit dans le territoire palestinien contre des logements.
L'aviation israélienne a touché le dernier étage d'un immeuble résidentiel du sud-ouest de la ville de Gaza, tuant 10 personnes, a indiqué le porte-parole, Mahmoud Bassal, dans un communiqué transmis à l'AFP.
M. Bassal a aussi rapporté que des hélicoptères israéliens avaient frappé un appartement de l'ouest de la ville, faisant trois morts et plusieurs blessés.
Au Liban-Sud, notre correspondant Mountasser Abdallah a rapporté de nouveaux incidents impliquant l’armée israélienne, qui occupe toujours au moins cinq points stratégiques malgré le cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah en novembre dernier.
* Après 22h : des drones ont été entendus en train de survoler intensivement les villages de Chaqra et Braachit, dans le caza de Bint Jbeil, ainsi qu’au-dessus de Meis el-Jabal et Majdal Salem dans le caza de Tyr.
* Après 22h30 : un drone israélien a largué une bombe sonore en périphérie du village de Majdal Salem.
* Après minuit : l’armée israélienne a tiré des bombes éclairantes au-dessus du site israélien dit du « radar » et a ouvert le feu à la mitrailleuse en direction des abords du village de Chebaa, dans le caza de Hasbaya.
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a vivement condamné la décision de la Belgique de reconnaître un État palestinien aux Nations unies.
« Les pays européens qui se laissent aller à la naïveté et se soumettent aux manipulations du Hamas connaîtront tôt ou tard le terrorisme de première main. Ici en Israël, certains ont un jour cru à de telles illusions – et le résultat a été viol, meurtre et massacre. Au lieu de récompenser le terrorisme, le monde libre doit s’unir contre lui », a-t-il déclaré dans un communiqué cité par Haaretz.
En Israël, une partie de la population continue de se mobiliser contre la guerre à Gaza, dont le bilan continue de s’alourdir jour après jour :
Selon Haaretz, des dizaines de médecins ont bloqué la circulation sur les voies nord de l’autoroute Ayalon, près de Tel-Aviv, mardi matin, réclamant la libération des otages et la fin de la guerre, avant d’être dispersés par la police.
« Nous ne normaliserons pas un état d’abandon malveillant ni la rupture des valeurs morales qui sont le fondement de nos vies », ont déclaré les manifestants.
Lundi, neuf Palestiniens, dont trois enfants, sont morts de faim et de malnutrition à Gaza au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère a ajouté que 98 personnes ont été tuées et 404 blessées dans les attaques menées par Israël contre Gaza au cours de la même période. Avec ces chiffres, le nombre total de victimes de la guerre s’élève désormais à 63 557 morts et 160 660 blessés depuis le 7 octobre 2023.
D’après le décompte officiel israélien, 48 otages sont toujours détenus à Gaza, dont vingt-deux sont présumés vivants.
La Belgique reconnaîtra un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ajoutant une pression internationale supplémentaire sur Israël après des démarches similaires de l’Australie, du Royaume-Uni, du Canada et de la France, selon Reuters.
Sous la pression croissante de la communauté internationale pour sa guerre à Gaza, Israël a été irrité par les engagements de reconnaître officiellement un État palestinien lors d’un sommet prévu au cours de l’événement de l’ONU ce mois-ci.
Israël envisage d’annexer une partie de la Cisjordanie occupée en réaction à la reconnaissance d’un État palestinien par la France et d’autres pays, ont déclaré trois responsables israéliens à l'agence Reuters.
L’idée doit être examinée davantage dimanche, a précisé un autre responsable.
L'autre information importante de cette nuit :
Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales syriennes et des groupes affiliés d'avoir exécuté sommairement 46 Druzes à Soueïda les 15 et 16 juillet, et a réclamé que les responsables soient traduits en justice.
Les affrontements dans la province méridionale syrienne de Soueïda, majoritairement druze, avaient éclaté le 13 juillet entre combattants druzes et Bédouins sunnites, avant l'intervention des forces de sécurité et des membres de tribus venus d'autres régions de Syrie pour prêter main-forte aux Bédouins.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, a fait état la semaine dernière d'un nouveau bilan de 2 000 morts, dont 789 civils druzes « exécutés sommairement », selon lui, par des « membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur ».
Amnesty a indiqué avoir documenté « des tirs délibérés et l'exécution de 46 Druzes » à Soueïda « sur une place publique, dans des habitations, une école, un hôpital et une salle de cérémonie ».
L'information principale de ce matin :
Deux missiles tirés depuis le Yémen se sont écrasés sur le territoire saoudien, rapportent les médias israéliens Haaretz et Ynet.
Le chef des Houthis, Abdelmalek al-Houthi, a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre Israël, après la frappe qui a tué environ la moitié des 22 membres du gouvernement dont le rôle est surtout administratif. Il a prévenu que les frappes israéliennes ne les feraient pas « reculer ».
Des milliers de Yéménites ont participé lundi à Sanaa aux funérailles du Premier ministre des rebelles houthis et de 11 autres responsables tués la semaine dernière dans une frappe israélienne, qui a décimé près de la moitié du cabinet.
Dimanche, des médias israéliens ont rapporté qu’Israël avait déplacé deux réunions gouvernementales prévues vers un « site secret et fortifié » à la suite des frappes meurtrières au Yémen.
Lundi, les rebelles ont revendiqué une attaque contre un tanker battant pavillon libérien en mer Rouge.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, où l'armée israélienne continue de pilonner sans relâche la bande de Gaza, au Liban, dont le Sud est toujours bombardé quasiment quotidiennement par l'Etat hébreu, ainsi qu'en Syrie et en Iran.
