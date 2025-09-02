Deux missiles tirés par le Yémen vers Israël s’écrasent en Arabie saoudite, selon des médias israéliens ; la Belgique va reconnaître la Palestine en septembre | Direct

Le porte-parole de la défense civile de Gaza a fait état mardi de 13 morts dans des frappes aériennes israéliennes, menées pendant la nuit contre des logements.

Amnesty accuse les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés d’avoir exécuté 46 Druzes.

Beyrouth et Damas, en Syrie, vont former deux commissions chargées de statuer sur le sort des prisonniers syriens détenus au Liban, de retrouver les Libanais disparus en Syrie et de régler leurs litiges frontaliers en suspens.

Des dizaines de médecins israéliens ont bloqué la circulation près de Tel-Aviv, mardi matin, pour réclamer la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza.