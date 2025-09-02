Le FDLP et le Hamas examinent les moyens de renforcer les relations avec le Liban

Le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) a reçu mardi en son siège à Beyrouth une délégation du Hamas, présidée par le représentant au Liban du groupe islamiste Ahmad Abdel Hadi. Le débat a porté entre autres sur les relations libano-palestiniennes. Les deux parties ont insisté sur « la nécessité de construire les meilleurs rapports fraternels possibles avec le Liban, et leur renforcement dans l’intérêt des deux peuples, dans une approche globale et non circonstancielle ».

Cette rencontre intervient, alors même qu’ont commencé les remises d’armes des camps palestiniens à l’armée libanaise, conformément à un accord entre les présidents palestinien Mahmoud Abbas, et libanais Joseph Aoun, le 21 mai dernier. La dernière remise en date a eu lieu le 31 août, en provenance de la majorité des camps au Liban et comportant entre autres des armes lourdes.

Les deux délégations du FDLP et du Hamas ont estimé qu’il fallait « redynamiser le rôle du Comité conjoint palestinien d’action », et « se mettre d’accord sur une approche palestinienne commune des différents dossiers ». Les cadres palestiniens ont par ailleurs dénoncé « les tentatives d’assèchement des ressources de l’Unrwa », l’agence onusienne chargée des affaires des réfugiés palestiniens. Ils ont décidé « de faire face aux plans d’affaiblissement de l’agence » et de « faire pression pour que ses programmes restent inchangés et que ses services soient développés » au Liban.

L'Unrwa, qui est dans le viseur de Washington et Tel-Aviv, s’est retrouvée au cœur d’une polémique depuis qu’Israël a accusé des employés de l’agence d’être impliqués dans l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël. Au Liban et ailleurs, son budget a été largement réduit, ce qui limite son action de soutien aux réfugiés.

Les cadres palestiniens ont de toute évidence abordé le sujet de la guerre de Gaza, dénonçant « le génocide et la famine provoqués de la population par le gouvernement sioniste extrémiste ». Ils ont appelé « à entreprendre toutes sortes d'actions en vue d’arrêter le génocide, briser l’embargo, et mettre un terme à cette politique qui vise à affamer notre peuple à Gaza ».