Désarmement du Hezbollah : Berry tire un nouveau lapin de son chapeau

La décision du Conseil des ministres concernant le monopole des armes aux mains de l’État et le plan d’exécution que l’armée est censée présenter ce vendredi au gouvernement ne cessent de diviser. Mais dans les coulisses, les contacts s’intensifient pour trouver une issue à l’impasse, notamment après la réponse de Tel-Aviv portée la semaine dernière par une délégation américaine, qui a décidé de faire fi du principe de « pas contre pas », estimant que la décision du gouvernement ne suffisait pas pour pousser les Israéliens à se retirer du Liban-Sud. L’Orient-Le Jour a dans ce cadre appris que le président du Parlement, Nabih Berry, est au cœur de ces tractations, ayant transmis au président de la République, Joseph Aoun, et au Premier ministre, Nawaf Salam, une initiative pour étude. M. Berry a tiré cet énième lapin de son chapeau avant son discours – pourtant assez virulent – dimanche à l’occasion de la commémoration de la disparition de l’imam Moussa Sadr. Histoire de ne pas donner l’impression de fermer la porte à un compromis.

L’initiative repose sur le principe de dépasser le document de l’émissaire américain Tom Barrack, étant donné qu’Israël l’a rejeté et ne s’y est pas conformé, ce qui signifie que c’est Tel-Aviv (et non Beyrouth) qui porte la responsabilité de son échec. Cela permettrait au Liban de profiter de cette position pour dépasser la polarisation aiguë qui s’est manifestée lors des séances gouvernementales des 5 et 7 août derniers, et de permettre au cabinet d’adopter une approche plus calme pour traiter la question des armes. Il ne s’agit pas nécessairement de revenir à la formule que M. Berry a évoquée dans son discours, à savoir « le dialogue » (souvent synonyme de fuite en avant) autour d’une « stratégie de défense », mais de maintenir le débat au sein du Conseil des ministres en attendant la prise de décision.

Prendre acte ?

La seconde partie de l’initiative prévoit que tous les ministres participent à la séance du 5 septembre, lors de laquelle l’armée présentera son plan pour désarmer le Hezbollah avant la fin de l’année. Si la troupe va exposer ce qui a déjà été fait et ce qui sera entrepris par la suite, avec des étapes fixées dans le temps, elle ne devrait pas – selon cette initiative – définir de date précise au début ou à la fin du processus. Elle expliquera le déroulement de son action, la durée qu’a nécessitée la sécurisation de la zone au sud du Litani ainsi que le temps requis pour achever cette mission avant de passer au nord du fleuve. L’armée exposera également tous ses besoins en termes de soutien financier, militaire, logistique, technique et même en renseignements pour localiser les dépôts d’armes, ce qui nécessitera une coopération du Hezbollah.

Après la présentation du plan, l’initiative prévoit que le gouvernement en prenne simplement acte, sans adopter de décision, ni charger l’armée de commencer le chantier ou l’assujettir aux délais prévus dans le document américain. L’initiative de Berry distingue ainsi entre le contenu de ce document, notamment pour ce qui est des échéances, et ses objectifs, à savoir le monopole des armes aux mains de l’État. En somme, pour éviter toute explosion interne, le document et ses échéances n'existeraient plus, mais uniquement l'objectif de restaurer le monopole des armes conformément au discours d'investiture de Joseph Aoun et à la déclaration ministérielle. L’initiative Berry comprend également des conditions libanaises claires liant la réalisation des objectifs du document américain (que le Conseil des ministres a adopté), notamment le retrait israélien du Sud et l’arrêt des frappes et agressions.

Quel scénario ?

Aucune réponse n’a encore été donnée à cette initiative, que divers cercles politiques étudient actuellement, avec de nombreuses réunions prévues d’ici à vendredi pour prendre une décision appropriée. Si un accord était trouvé sur cette proposition, le gouvernement serait ainsi resté fidèle à ses décisions et aurait reçu le plan de l’armée, mais sans passer à l’exécution. Il ne se serait donc pas rétracté. Quant au Hezbollah, il considérerait avoir réussi à réduire la pression exercée contre lui, à freiner l’élan du gouvernement et à repousser l’application du chantier de désarmement.

Mais clairement, un tel accord susciterait une large opposition interne de la part des adversaires du Hezbollah, qui exerceraient alors une pression inverse sur le gouvernement, partant du principe que l’objectif est le monopole des armes aux mains de l’État, sans lier cela ni au document américain ni à tout autre dossier. Parallèlement, cet éventuel accord ouvrirait la voie à une intensification des pressions internationales sur le Liban et son gouvernement pour les pousser à insister sur l’application de leurs décisions.

Pour le moment, les ministres représentant la communauté chiite participeront à la séance de vendredi. Cela a été confirmé lundi par l’un d’eux, Yassine Jaber (Finances). Mais si aucun consensus n’est atteint, les représentants du tandem chiite se retireront de la séance, et les regards se dirigeront de nouveau vers le cinquième ministre chiite (indépendant), Fadi Makki. Certains ministres pourraient également proposer de reporter la décision à une autre séance, ce qui entraînerait une succession de réunions pour mener une étude politique du plan de l’armée en vue de l’adoption d’une décision. En cas de durcissement des positions des deux côtés, le scénario le plus explosif serait le plus probable : soumettre la question au vote, ce qui mettrait tout le monde au pied du mur.