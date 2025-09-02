La jeunesse libanaise : espoir et force de renouveau

Au cœur des montagnes, des villes et des villages du Liban vit une génération de jeunes qui porte à la fois les cicatrices des crises et la lumière de l’espoir. La jeunesse libanaise est bien plus qu’une catégorie d’âge : elle est l’énergie vive d’un pays qui, malgré les épreuves, refuse de céder à la résignation.

Ces jeunes ont grandi dans un contexte complexe, marqué par des défis économiques, politiques et sociaux. Pourtant, leur créativité, leur ouverture sur le monde et leur soif de changement en font une force motrice essentielle pour l’avenir du Liban. Dans les universités, les laboratoires, les start-up ou les mouvements citoyens, ils inventent chaque jour de nouvelles solutions pour bâtir un pays plus juste et plus prospère.

L’histoire récente témoigne de leur rôle déterminant. En 2019, des milliers de jeunes sont descendus dans les rues, non pas pour défendre une faction ou une communauté, mais pour réclamer dignité, transparence et égalité. Cette mobilisation a montré que, malgré les divisions, il existe un socle commun de valeurs capable de rassembler toute une nation.

Cependant, les défis restent nombreux. L’émigration des talents, la précarité de l’emploi et la corruption institutionnelle menacent de freiner leur potentiel. Il est urgent de mettre en place des politiques publiques qui encouragent l’entrepreneuriat, valorisent l’éducation et offrent aux jeunes la possibilité de rester et de contribuer au développement de leur pays.

La jeunesse libanaise n’attend pas uniquement un avenir meilleur : elle le construit. Chaque initiative, chaque projet, chaque acte de solidarité est une pierre posée sur le chemin du renouveau.

Le Liban a toujours trouvé sa force dans ses enfants. Aujourd’hui plus que jamais, il doit investir dans ses jeunes, car en eux réside la promesse d’un pays debout, uni et fidèle à ses valeurs de liberté et de diversité.





