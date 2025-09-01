Jaber signe un projet de décret pour accorder une aide financière en août aux militaires en service et retraités

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a signé lundi un projet de décret accordant une aide financière « aux militaires en service », ainsi qu'« aux retraités, et ayants droit des personnes considérées comme martyrs militaires », d'un montant de 14 000 000 livres libanaises (LL) pour les premiers (soit 156 dollars, au taux de change actuel) et de 12 000 000 LL pour les seconds (soit 134 dollars) pour août, rapporte le site d'information El-Nashra.

En débat au Conseil d'État depuis juillet dernier, ce mécanisme, approuvé le 19 mai 2025 par le gouvernement, taxant certains carburants et utilisant le produit de ces taxes pour financer des aides aux militaires en service et retraités, dont les rémunérations avaient fondu comme neige au soleil depuis le début de la crise économique et financière fin 2019 et n'ont toujours pas été ajustées pour compenser totalement cette perte, avait provoqué un tollé et un recours introduit par les Forces Libanaises (FL) à la plus haute juridiction administrative. Yassine Jaber a envoyé un avis il y a deux semaines au Conseil d'État pour justifier le maintien des aides à l'armée par le produit de la taxe.

Avant la décision gouvernementale en mai dernier, les militaires retraités manifestaient souvent, notamment dans le centre-ville de Beyrouth, pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice systémique, affirmant que les retraités militaires ont été touchés par la crise de manière disproportionnée par rapport aux autres employés du secteur public qui ont reçu des augmentations de salaire.