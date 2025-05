Blocages routiers vendredi, et ce jusqu’à ce que l’État cède, déclarent les militaires retraités

Le Rassemblement des militaires retraités au Liban a annoncé son intention de procéder à des « fermetures de routes et à des blocages de voies publiques » vendredi de 7 heures à 9 heures du matin, à titre de « première manifestation de colère », a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi, relayé par l'Ani (Agence nationale d'information, officielle). Il a prévenu que cela « sera suivi par d'autres manifestations, y compris la fermeture d'institutions publiques et d'installations clés, qui se poursuivront » jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Dans la déclaration, le groupe a exprimé « sa surprise et sa déception que l'ordre du jour de la réunion du Cabinet prévue le 2 mai ne comprenne aucune discussion sur les salaires du personnel militaire en activité ou retraité, malgré les injustices importantes auxquelles ils sont confrontés ». Selon la déclaration, ils demandent qu'une aide sociale immédiate de 20 millions de livres libanaises soit approuvée lors de la première réunion du cabinet. Les militaires retraités demandent également une réforme progressive de leurs salaires, en commençant par une augmentation de 50 % sur la base de leurs niveaux de salaire en dollars d'avant 2019, à partir de juin, ainsi qu'une augmentation supplémentaire de 10 % tous les six mois. Parmi les autres revendications figurent l'amélioration des prestations de fin de service et l'égalité des allocations de carburant pour le personnel militaire. « Ces questions ont été ignorées par le Cabinet, aucune discussion ou négociation n'ayant eu lieu », déplore le communiqué. Lire aussi Des centaines d’ex-militaires manifestent à Beyrouth pour une revalorisation de leurs pensions Ils ont présenté leurs excuses « par avance auprès du public libanais pour tout retard ou désagrément causé par les blocages routiers », soulignant que cette action est « le résultat de l'échec du gouvernement à traiter même le droit le plus élémentaire à une vie décente ». La semaine dernière, des centaines de militaires libanais à la retraite ont manifesté sur la place Riad el-Solh, dans le centre de Beyrouth, en marge d'une séance du Parlement consacrée à une loi prévoyant une augmentation des pensions pour ces anciens soldats et policiers, qui ont été gravement touchés par la crise économique du Liban depuis 2019. Depuis le début de la crise financière au Liban en 2019, les salaires du secteur public, y compris les retraites, se sont effondrés en raison de la forte dépréciation de la livre libanaise. Les manifestants ont dénoncé à plusieurs reprises ce qu'ils considèrent comme une injustice systémique, affirmant que les retraités militaires ont été touchés de manière disproportionnée par rapport aux autres employés du secteur public qui ont reçu des augmentations de salaire.

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le Rassemblement des militaires retraités au Liban a annoncé son intention de procéder à des « fermetures de routes et à des blocages de voies publiques » vendredi de 7 heures à 9 heures du matin, à titre de « première manifestation de colère », a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi, relayé par l'Ani (Agence nationale d'information, officielle). Il a prévenu que cela « sera suivi par d'autres manifestations, y compris la fermeture d'institutions publiques et d'installations clés, qui se poursuivront » jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites.Dans la déclaration, le groupe a exprimé « sa surprise et sa déception que l'ordre du jour de la réunion du Cabinet prévue le 2 mai ne comprenne aucune discussion sur les salaires du personnel militaire en activité ou retraité, malgré les injustices...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte